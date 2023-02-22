«Без оглядки на Вашингтон». Зачем России новые ядерные испытания

Военный эксперт Ходаренок объяснил, где и как Россия может возобновить ядерные испытания

Президент России Владимир Путин заявил, что если США проведут испытания ядерного оружия, то Россия сделает то же самое. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался с ситуацией.

«Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия. В США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть», - сказал президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию мероприятия.

«В этой ситуации Министерство обороны и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», - заявил глава государства.

Для начала напомним, что в западных средствах массовой информации периодически распространяется информация, что ядерное оружие России представляет собой "ржавый меч" давно почившей в бозе советской эпохи, а ракеты, изготовленные еще во времена СССР, стремительно устаревают. Периодически озвучиваются данные, что по целому ряду естественных причин сложное оружие с течением времени утрачивает свои изначальные свойства настолько, что возникают весьма серьезные сомнения в его срабатывании, если дело до того дойдет.

В ряде западных источников подчеркивается, что ядерные боеприпасы, в отличие от обычных бомб и снарядов, нельзя положить на склад и забыть, пока не пришла в них нужда. Причина - постоянно идущий внутри ядерных зарядов процесс, в результате которого меняется изотопный состав заряда, и он быстро деградирует.

В этих СМИ особо подчеркивается, что срок эксплуатации старых советских ядерных зарядов для боеголовок ракет давно истек, и Москва не имеет плутония, чтобы сделать новые. Из старого советского плутония их не изготовить, так как в нем, как и у плутония в боеголовках, необратимо изменился изотопный состав.

Возникает вопрос - как отвечать на подобные инсинуации? Аналогичными текстами, но строго научного характера? Есть все основания полагать, что вряд ли подобный ответ будет для недоброжелателей убедительным.

В этой связи вполне реальным представляется односторонний выход из моратория на испытания ядерного оружия, причем без оглядки на Соединенные Штаты, то есть вне зависимости от того, начнет Пентагон ядерные испытания собственных перспективных боезарядов или не начнет.

К примеру, берется партия ядерных боеприпасов, изготовленных в определенный период. Скажем, 152-мм снаряды с термоядерной начинкой. Из них один снаряд подрывается на полигоне. На основании результатов испытаний составляется акт и о готовности этой партии боеприпасов к боевому применению, и о продлении сроков эксплуатации. Все вышеперечисленное относится и к другим типам боеголовок - боевым блокам межконтинентальных баллистических ракет, авиационным бомбам свободного падения, ядерным минам, ядерным боевым частям крылатых ракет и т.д.

Другого, более надежного способа проверить готовность ядерного арсенала России к боевому применению, наверное, нет. И разного рода сверхкритические технологии и суперкомпьютеры в этом плане далеко не полноценная замена реальным испытаниям ядерного оружия. И особо эта проблема имеет отношение к разработке перспективных боезарядов (а таковые, как известно, ведутся). Как их можно принимать на вооружение без реальных испытаний?

Возникает вопрос - а где проводить подземные испытания ядерного оружия?

Такое место в нашей стране есть. Центральный ядерный полигон Российской Федерации находится на архипелаге Новая Земля (входит в Архангельскую область) между Баренцевым и Карским морями. Он был создан в 1954 году для проведения испытаний ядерного оружия мегатонного класса.

Ранее все подрывы ядерных боеприпасов в СССР осуществлялись на Семипалатинском полигоне. Однако после испытания первой двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 с тротиловым эквивалентом в 1,6 мегатонн стало очевидно, что взрывать ядерные боеприпасы подобной мощности в Семипалатинске уже небезопасно. Стекла в жилых домах вылетали в радиусе до 200 км от эпицентра взрыва.

До 27 февраля 1992 года полигон на Новой Земле назывался Государственный Центральный полигон Министерства обороны СССР №6. Затем он был переименован в Центральный полигон Российской Федерации и в 1998 году передан 12-му Главному управлению Минобороны.

Полигон занимает территорию в 90,2 тыс. кв. км, из них 55 тыс. кв. км приходится на сушу. Включает три основные площадки: залив Черная губа, южный берег пролива Маточкин Шар и Д-II Северный испытательный полигон «Новая Земля» (СИПНЗ) на полуострове Сухой Нос.

Последний ядерный взрыв на полигоне был осуществлен 24 октября 1990 года, после чего СССР объявил об одностороннем моратории на испытания ядерного оружия. Его придерживается и Россия.

Всего же с 21 сентября 1955 года по 24 октября 1990 года на Новой Земле было проведено 132 ядерных взрыва: 87 атмосферных (в том числе 84 воздушных), 1 наземный (7 сентября 1957 года), 2 надводных (27 октября 1961 года и 22 августа 1962 года), 3 подводных (21 сентября 1955 года, 10 сентября 1957 года, 23 сентября 1961 года) и 42 подземных. Такую информацию приводит ТАСС.

В качестве вывода можно сказать так - вопрос о возобновлении испытаний ядерного оружия следует переводить в ближайшее время в практическую плоскость. И делать это надо без оглядки на Вашингтон. Таково веление времени.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок