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Газета.ru

Рим может поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия

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Источник изображения: AP

Corriere della Sera: Италия готовит седьмой пакет военной помощи Украине

Источники итальянской газеты Corriere della Sera сообщили, что Киев четко обозначил потребности своих вооруженных сил, и Рим стал подготавливать седьмой пакет военной помощи, в который возможно войдут дальнобойные ракеты. Хотя неделей ранее глава МИД Италии заявил, что страна не будет поставлять Украине оружие для нападения.

Италия рассматривает возможность поставок Украине ракет дальнего радиуса действия, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на источник в итальянском кабмине.

По данным издания, итальянские власти подготавливают седьмой пакет военной помощи украинским военным. Ранее Киев "отчетливо обозначил потребность ВСУ в получении новой техники для противодействия России". Журналисты отмечают, что с технического уровня этот вопрос перешел на политический.

О том, какое вооружение Рим отправит Киеву, станет известно после переговоров Италии с западными партнерами, добавил источник.

20 февраля премьер-министр Италии Джорджа Мелони побывала в Польше. Там она провела встречи с президентом страны Анджеем Дудой и своим коллегой Матеушем Моравецким. С последним она, в частности, обсудила военную помощь Киеву.

«Мы вместе поставляем оружие. Мы говорили о новых поставках вооружения на Украину», - сказал глава польского кабмина на пресс-конференции после встречи.

По его мнению, продолжение поставок оружия украинским военным поможет стабилизировать ситуацию в регионе, после чего можно будет говорить о «нормальном развитии» Украины. Политик выразил мнение, что для победы над энергетическим и экономическим кризисом, а также над высокими темпами инфляции. Моравецкий добавил, что Варшава и Рим имеют схожие позиции по этому вопросу.

15 февраля глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что власти не готовят новый пакет помощи Украине. Тем не менее Рим вместе с Парижем работают над тем, чтобы как можно скорее передать Киеву систему ПВО SAMP-T (его поставка была согласована ранее). Таяни тогда подчеркнул, что поддержка Украины в конфликте с Москвой не означает, что Италия "будет отправлять оружие, способное атаковать Россию».

Тем не менее источники Corriere della Sera не исключают возможные поставки Римом "ракет дальнего радиуса действия".

В ноябре прошлого года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна нуждается в ракетах дальностью 800 км.

19 февраля Politico со ссылкой на источники сообщало, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи выразил мнение, что Киеву нужны ракеты с дальностью более 100 км. В качестве примера он якобы привел Army Tactical Missile System. Помимо этого, Каволи призвал поставить украинским военным истребители F-16 и дроны.

3 февраля США объявили о новом пакете военной помощи. В него, в частности, вошли бомбы малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км, объявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он подчеркнул, что это оружие «даст возможность наносить удары большей дальности».

21 февраля во время послания Федеральному собранию президент России предупредил, что при поставках Киеву более дальнобойных систем, Россия будет вынуждена "отодвигать угрозу от своих границ".

"Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно", - подчеркнул Владимир Путин.


Ангелина Мильченко

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