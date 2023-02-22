Госдеп призвал Россию придерживаться обязательств не вести ядерную войну

Нед Прайс: Россия должна придерживаться обязательства не вести ядерную войну

МОСКВА, 21 февраля/ Радио Sputnik. Вашингтон призывает Россию соблюдать обязательство не вести ядерную войну и прекратить "бряцание" ядерным оружием, заявил в эфире телеканала CNN официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Ранее во вторник, оглашая послание Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин заявил о приостановке Россией участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Кроме того, он призвал Минобороны страны и "Росатом" быть готовыми к испытаниям ядерного оружия. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не будет делать этого первой – только в ответ на соответствующие испытания Вашингтоном.

Прайс подчеркнул, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна начаться. Россия и сама подтверждала приверженность подобному мнению, напомнил представитель Госдепа.

"Мы призываем русских придерживаться этого (обязательства), прекратить... "бряцание" ядерным оружием и вести себя ответственно даже сейчас, когда они втянуты в жестокую агрессивную войну против украинского народа", – цитирует РИА Новости Прайса.

Ранее радио Sputnik сообщало, как в НАТО отреагировали на приостановку Россией участия в ДСНВ.