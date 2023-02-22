ВМС Китая будут набирать женщин-курсантов для службы в морской авиации

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В рамках своей недавно запущенной программы набора в 2023 году в Народно-освободительной армии Китая решили в качестве пилотов для палубной авиации готовить не только мужчин, но и женщин.

Курсанты, прошедшие процедуры отбора, которые проверят физические и психологические качества кандидатов, а также летные способности, получат шанс стать первыми в Китае женщинами-пилотами палубной авиации.

Набор девушек также впервые открыт для новых выпускников научных и инженерных специальностей в обычных университетах, а также для студентов колледжей, проходящих военную службу в китайском флоте, и выпускников университетов, которые присоединились к военно-морскому флоту, за исключением средней школы.

Лётчики палубной авиации являются ключевым элементом боевых возможностей авианосцев, а ускоренная трансформация ВМС НОАК (Народно-освободительной армии Китая) делает потребность в пилотах палубных авианосцев все более острой. Об этом заявил на одной из последних пресс-конференций офицер руководства ВМС Китая.

Подходящие кандидаты могут подать заявку на участие в процедурах отбора даже онлайн.