В Думе заявили, что арендное жилье для работников ОПК простимулирует трудовую миграцию

Замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев полагает, что это послужит примером и для других сфер

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Строительство арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) станет двигателем для внутренней трудовой миграции. Такое мнение выразил замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил запустить программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК и поручил оперативно приступить к строительству таких объектов.

"Очень важным стало предложение президента о строительстве арендного жилья. Это давно назревшая задача. Отсутствие арендного жилья являлось одной из серьезнейших проблем для внутренней трудовой миграции в нашей стране", - приводит слова Исаева пресс-служба фракции "Единая Россия".

Депутат полагает, что строительство арендного жилья для работников ОПК послужит примером и для других сфер. В частности, отметил Исаев, такие же виды арендного жилья могут "строиться и для переезда людей на другие предприятия в других регионах, в том числе на новые предприятия, которые сейчас будут создаваться".