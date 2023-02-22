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ТАСС

В Думе заявили, что арендное жилье для работников ОПК простимулирует трудовую миграцию

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Госдума РФ
Госдума РФ.
Источник изображения: © РИА Новости Наталья Селиверстова

Замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев полагает, что это послужит примером и для других сфер

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Строительство арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) станет двигателем для внутренней трудовой миграции. Такое мнение выразил замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил запустить программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК и поручил оперативно приступить к строительству таких объектов.

"Очень важным стало предложение президента о строительстве арендного жилья. Это давно назревшая задача. Отсутствие арендного жилья являлось одной из серьезнейших проблем для внутренней трудовой миграции в нашей стране", - приводит слова Исаева пресс-служба фракции "Единая Россия".

Депутат полагает, что строительство арендного жилья для работников ОПК послужит примером и для других сфер. В частности, отметил Исаев, такие же виды арендного жилья могут "строиться и для переезда людей на другие предприятия в других регионах, в том числе на новые предприятия, которые сейчас будут создаваться". 

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Персоны
Путин Владимир
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3 комментария
№1
22.02.2023 01:27
Цитата, q
"Очень важным стало предложение президента о строительстве арендного жилья. Это давно назревшая задача. Отсутствие арендного жилья являлось одной из серьезнейших проблем для внутренней трудовой миграции в нашей стране"

А что тут нового, при СССР люди ехали туда где можно было в течении нескольких лет получить квартиру, а не ждать в  общей очереди по 20-30 лет...
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№2
22.02.2023 03:55
Сегодня вакансии только ОАК 14 тыс, ОДК 15 тыс, Ростех другие тоже 15, но главное надо миллион IT  в остальные отрасли, а баланс такой, что из всей сельской школы только 1 идет в технический ВУЗ, 1 из класса в обычной школе среднего города.
И вообще  в России бы 1 миллион  на ПМЖ в Сибири и Дальнем в большую химию и добычу угля с путейцами, так-что вся надежда на Минск с Запорожьем.
Питер резиновый, супер решение нам в судостроении.
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№3
22.02.2023 08:55
Цитата, штурм сообщ. №1
А что тут нового, при СССР люди ехали туда где можно было в течении нескольких лет получить квартиру, а не ждать в  общей очереди по 20-30 лет...

Получить - я не арендовать.
Квартиру - а не квартиренку супер эконом, которые протаскивает Медведев.
Кто выигрывает от аренды такого жилья? Точно не люди и не предприятия.
Аренда интересна тогда, когда ты работаешь вахтовым методом.
Если предприятию нужны сотрудники на постоянку, то оно должно иметь возможность релокации сотрудника с семьей - как это делают европейцы. потому что понимают, что только так сотрудник переезжает ВЕСЬ и он тут будет ПОСТОЯННО.

Повезут ли люди в арендное жилье семьи из других регионов не зная, а не будет ли в ВПК с зарплатами как сейчас - ниже рынка? НЕТ, не повезут.
А это означает, что человек если и приедет в арендное жилье, то будет всё время в состоянии "на чемоданах" и на два жилья - работа и семья.
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