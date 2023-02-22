Экс-начальник Генштаба заявил, что Путин не шутил о ядерных испытаниях

Балуевский: готовность России провести ядерные испытания говорит о серьезности намерений

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Готовность России провести ядерные испытания говорит о серьезности намерений Москвы противостоять Западу и защищать страну всеми доступными средствами, заявил РИА Новости бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу перед Минобороны и "Росатомом" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если США проведут их первыми.

"Сам факт проведения ядерных испытаний заставит наших оппонентов на Западе задуматься о серьезности намерений России защищаться всеми доступными средствами", - сказал Балуевский.

Он напомнил про инцидент с Рональдом Рейганом, который произошел 11 августа 1984 года. Тогда президент США сделал нашумевшее на весь мир заявление о начале бомбардировки СССР "через пять минут", которое позже было названо шуткой. "Тогда СССР без шуток тут же перевел свои Вооруженные силы в состояние повышенной боеготовности. Очевидно, что Путин сегодня тоже сделал это заявление не шутки ради", - заметил Балуевский.