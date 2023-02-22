Салливан опроверг наличие угрозы России со стороны Запада

Советник президента США Салливан: абсурдно думать, что Запад угрожает России

МОСКВА, 21 февраля/ Радио Sputnik. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Запад не представляет угрозы для России, передает агентство France-Presse.

Ранее во вторник президент России в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия находилась перед лицом нарастающей угрозы после отказа США и НАТО в декабре 2021 года обсуждать договор о гарантиях безопасности. Запад готовил "порабощенную Украину" к масштабной войне с Россией, подчеркнул глава государства.

"Никто не нападает на Россию. Это какой-то абсурд думать, что Украина или кто-то еще представляет военную угрозу для России", – приводит РИА Новости слова Салливана.

Ранее радио Sputnik сообщало, что ответственность за конфликт на Украине, по словам Путина, полностью лежит на Западе.