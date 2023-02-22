Войти
РИА Новости

Салливан опроверг наличие угрозы России со стороны Запада

318
0
0
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Советник президента США Салливан: абсурдно думать, что Запад угрожает России

МОСКВА, 21 февраля/ Радио Sputnik. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Запад не представляет угрозы для России, передает агентство France-Presse.

Ранее во вторник президент России в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия находилась перед лицом нарастающей угрозы после отказа США и НАТО в декабре 2021 года обсуждать договор о гарантиях безопасности. Запад готовил "порабощенную Украину" к масштабной войне с Россией, подчеркнул глава государства.

"Никто не нападает на Россию. Это какой-то абсурд думать, что Украина или кто-то еще представляет военную угрозу для России", – приводит РИА Новости слова Салливана.

Ранее радио Sputnik сообщало, что ответственность за конфликт на Украине, по словам Путина, полностью лежит на Западе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
03.01.2023
Как американские демократы стали партией бесконечной войны
18.07.2022
Макрон начал "новую пятилетку" с санкций против России и гонки вооружений
07.12.2020
Шпионы прячутся в облаках
28.10.2019
Эволюция российской ПРО
24.04.2017
Военные новости: всем по маленькой ядерной бомбе
06.05.2013
МиГ-31: реальность и перспективы Возобновить производство, модернизировать или создавать новый истребитель-перехватчик
30.04.2013
Россия наращивает «мускулы» на Южном Кавказе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 09:10
  • 45171
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.02 08:55
  • 3
В Думе заявили, что арендное жилье для работников ОПК простимулирует трудовую миграцию
  • 22.02 08:18
  • 199
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 21.02 16:56
  • 2
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 21.02 16:25
  • 8
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 21.02 16:18
  • 3
Комплекс активной защиты "Арена-Э" был успешно испытан на БМП-3
  • 21.02 14:39
  • 0
Мировой фашизм берёт реванш за своё поражение во Второй мировой войне
  • 21.02 10:58
  • 2410
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 07:56
  • 1
Минобороны планирует развернуть на Камчатке дивизию атомных подводных лодок - носителей беспилотников «Посейдон»
  • 21.02 07:29
  • 1
Ростех впервые представил в ОАЭ разведкомплекс 1К144-Е для скрытного наблюдения
  • 21.02 06:53
  • 1
Ростех представил на IDEX РСЗО "Торнадо-С"
  • 21.02 02:22
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 21.02 02:14
  • 1
В России заметили переброску танков «Армата» к зоне СВО
  • 20.02 22:16
  • 2
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК