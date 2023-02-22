Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на Украине остается непредсказуемой

Глава МАГАТЭ поблагодарил правительство Швеции за "щедрый вклад в усилия агентства" в этом направлении

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Ситуация с ядерной безопасностью на Украине продолжает оставаться опасной и непредсказуемой. Такое мнение выразил во вторник генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Ситуация с ядерной безопасностью на Украине остается опасной и непредсказуемой. Наша работа в этой стране крайне необходима", - написал он в Twitter.

Гендиректор МАГАТЭ также поблагодарил правительство Швеции за "щедрый вклад в усилия агентства" в этом направлении.

26 января правительство Швеции объявило о выделении 20 млн крон ($2,13 млн) на укрепление ядерной безопасности на Украине. Эти средства, как информировали шведские СМИ, должны быть переданы МАГАТЭ, миссии которого развернуты на всех украинских АЭС.