Войти
ТАСС

Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на Украине остается непредсказуемой

314
0
0
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Источник изображения: EPA-EFE/ FABIO FRUSTACI

Глава МАГАТЭ поблагодарил правительство Швеции за "щедрый вклад в усилия агентства" в этом направлении

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Ситуация с ядерной безопасностью на Украине продолжает оставаться опасной и непредсказуемой. Такое мнение выразил во вторник генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Ситуация с ядерной безопасностью на Украине остается опасной и непредсказуемой. Наша работа в этой стране крайне необходима", - написал он в Twitter.

Гендиректор МАГАТЭ также поблагодарил правительство Швеции за "щедрый вклад в усилия агентства" в этом направлении.

26 января правительство Швеции объявило о выделении 20 млн крон ($2,13 млн) на укрепление ядерной безопасности на Украине. Эти средства, как информировали шведские СМИ, должны быть переданы МАГАТЭ, миссии которого развернуты на всех украинских АЭС. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Швеция
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
30.01.2023
Назван наиболее вероятный сценарий, по которому Украина вступит в НАТО
28.10.2022
Американский сенатор считает США и НАТО виновными в подрыве "Северного потока – 2"
20.06.2022
США пытаются противостоять Китаю и сдерживать Россию. Сил не хватает
17.06.2022
В Минобороны РФ связали рост заболеваемости в Донбассе с биолабораториями
06.06.2022
Байден зря дразнит русского медведя. Ничем хорошим это не кончится
15.07.2019
The American Interest (США): есть нечто особенное в Путине
15.09.2017
Стратегическое запугивание (IR, Латвия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 09:10
  • 45171
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.02 08:55
  • 3
В Думе заявили, что арендное жилье для работников ОПК простимулирует трудовую миграцию
  • 22.02 08:18
  • 199
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 21.02 16:56
  • 2
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 21.02 16:25
  • 8
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 21.02 16:18
  • 3
Комплекс активной защиты "Арена-Э" был успешно испытан на БМП-3
  • 21.02 14:39
  • 0
Мировой фашизм берёт реванш за своё поражение во Второй мировой войне
  • 21.02 10:58
  • 2410
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 07:56
  • 1
Минобороны планирует развернуть на Камчатке дивизию атомных подводных лодок - носителей беспилотников «Посейдон»
  • 21.02 07:29
  • 1
Ростех впервые представил в ОАЭ разведкомплекс 1К144-Е для скрытного наблюдения
  • 21.02 06:53
  • 1
Ростех представил на IDEX РСЗО "Торнадо-С"
  • 21.02 02:22
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 21.02 02:14
  • 1
В России заметили переброску танков «Армата» к зоне СВО
  • 20.02 22:16
  • 2
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК