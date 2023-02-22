Министр обороны Германии Борис Писториус лично проверил подготовку украинских военных на полигонах Бундесвера

Источник изображения: topwar.ru

У лидеров и политиков западных стран становится модно лично следить за подготовкой украинских военнослужащих, проходящих обучение на полигонах стран Европы. Не успел в Великобритании король Чарльз посетить лагерь подготовки военнослужащих ВСУ, как в Германии в центр подготовки примчался министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом сообщает пресс-служба Бундесвера.

Глава немецкого военного ведомства посетил бронетанковую школу Бундесвера в Мюнстере, где идет обучение украинских военных эксплуатации танков Leopard и боевых машин пехоты Marder. Он ознакомился с процессом обучения и пообщался с военными, были ли среди них украинские, пресса умалчивает. На военном полигоне украинские военные проходят практику после занятий на тренажерах. Как отмечают в немецком Минобороны, подготовка военных ВСУ проходит в рамках Европейской миссии, Германия только обеспечивает обучение.

Подготовка танковых экипажей ВСУ займет всего шесть недель, в не два месяца, как предполагалось ранее, в Европе торопятся обучить как можно большее количество украинских военных до начала наступления ВСУ, запланированного на весну.

Накануне в Великобритании новый король Соединенного королевства Чарльз соизволил посетить лагерь на юго-западе Англии, где из украинских новобранцев британские инструкторы создают "лучших воинов мира". По крайней мере, они сами так говорят.

Чарльз прибыл в лагерь в сопровождении начальника Генштаба ВС Великобритании генерала Патрика Сандерса. Король лично пообщался с некоторыми украинскими военными, пожелав им удачи в будущих сражениях с российскими войсками.

Находясь на юго-западе Англии, король стал свидетелем того, как инструкторы учат украинских военных атаковать вражеские позиции

- заявили в пресс-службе Минобороны Великобритании.