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Путин заявил о приостановке участия России в договоре СНВ-III

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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Бедняков

Путин заявил о приостановке участия России в договоре СНВ-III

Владимир Путин заявил об односторонней приостановке участия России в договоре СНВ-III и ответственности Запада за развязывание конфликта на Украине в послании Федеральному собранию, сообщает NYT. В США последнее его утверждение поспешили опровергнуть.

Президент Путин в национальном обращении во вторник заявил, что военная спецоперация была навязана ему Западом и намекнул, что боевые действия быстро не прекратятся. Он подчеркнул, что конфликт "развязали они, а мы использовали и используем силу, чтобы её остановить".

Кроме того, Путин заявил, что Россия "приостанавливает участие" в договоре по контролю над ядерными вооружениями СНВ-III. Это последнее крупное соглашение между США и Россией подобного рода. Путин заявил о "театре абсурда": США в рамках этого договора пытаются проинспектировать российские военные объекты, но при этом "США и НАТО прямо говорят о том, что их цель нанести стратегическое поражение России".

Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности отверг заявления Путина о том, что Запад несет ответственность за конфликт на Украине. "Если Россия перестанет вести боевые действия на Украине и вернется домой, конфликт прекратится", – заявил он.

Сегодня также должно состоятся выступление Джо Байдена, который сейчас находится в столице Польши Варшаве.

По словам Салливана, речь американского президента не будет предназначена для прямого опровержения заявлений Путина. "Мы не задумывали эту речь как какое-то столкновение лицом к лицу, – сказал он. – Это вовсе не риторическое соревнование с кем-либо. Это утвердительное заявление о ценностях, видение того, как мир, который обе наших стороны хотят построить и защитить, должен выглядеть".

Из речи российского президента мы уже можем сделать один вывод: Путин не ожидает скорого окончания конфликта, поскольку он обещает военнослужащим и призывникам "регулярный отпуск не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода".

В своем обращении Путин также затронул вопрос экономики. По итогам прошлого года российский ВВП снизился на 2,1%, заявил он. Это значение, как верно заметил президент, существенно ниже, чем предполагалось в первоначальных прогнозах, рассматривавших, какой вред российской экономике нанесут западные санкции.

Устойчивость российской экономики, затронутая Путиным, указывает на проблему, которой американские и европейские чиновники уделили недостаточно внимания – и они об этом знают. Речь идет о торговле энергоресурсами, основе российской экономики. Несмотря на все усилия "Группы семи" ввести потолок цен на нефть, экспортируемую Москвой, такие страны, как Китай, Индия и Турция остаются крупными покупателями энергоносителей её. Некоторые из вырученных средств идут на финансирование боевых действий на Украине.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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