Источник: полигон на Новой Земле поддерживают готовым к возобновлению ядерных испытаний

Первый подводный ядерный взрыв в СССР и первый ядерный взрыв на Новой Земле 21 сентября 1955 г.

Полигон на Новой Земле находится в ведении 12-го Главного управления Минобороны РФ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Поставленная президентом РФ Владимиром Путиным задача возобновить в случае необходимости в России ядерные испытания будет выполнена - полигон на Новой Земле поддерживается в готовности к возобновлению работы. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник, близкий к военному ведомству.

"Поставленная президентом России задача по подготовке к проведению ядерных испытаний будет безусловно выполнена. Новоземельский полигон всегда поддерживался и поддерживается в готовности к возобновлению ядерных испытаний, если это будет необходимым", - сказал он.

Ранее во вторник в послании Федеральному собранию Путин поставил соответствующую задачу Минобороны и Росатому. Они "должны подготовиться к проведению ядерных испытаний при необходимости, но первой Россия их проводить не будет".

8 февраля научный руководитель Российского федерального ядерного центра - Всероссийского НИИ экспериментальной физики Вячеслав Соловьев сообщил ТАСС, что Новоземельский ядерный полигон в случае необходимости и при соответствующей политической воле готов возобновить ядерные испытания. Он пояснил, что "действует специальная программа по поддержанию готовности полигона".

Полигон на Новой Земле находится в ведении 12-го Главного управления Минобороны РФ. На его территории с 21 сентября 1955 года по 24 октября 1990-го было осуществлено 130 испытаний: 88 атмосферных, 3 подводных и 39 подземных.