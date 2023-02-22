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ЦАМТО

Продажа БЛА MQ-9B "СкайГардиан" ВС ОАЭ может быть продолжена

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Бесплотник MQ-9B
Бесплотник MQ-9B.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 21 февраля. В ходе открывшейся 20 января в Абу-Даби выставки IDEX-2023 компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) продемонстрировала БЛА MQ-9B "СкайГардиан" с ракетами "Халкон" (Halcon).

Фотография БЛА с несколькими типами вооружения была продемонстрирована на стенде компании. На фото показан БЛА MQ-9B, оснащенный высокоточными боеприпасами P-31 "Тандер", P-32 "Тандер" и "Дезерт Стинг" эмиратской компании Halcon.

Как сообщалось ранее, Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку ОАЭ в рамках программы "Иностранные военные продажи" 18 беспилотных летательных аппаратов MQ-9B "СкайГардиан", а также сопутствующего оборудования на сумму 2,97 млрд. долл. в ноябре 2020 года. Тем не менее, по сообщениям, в 2021 году одобрение было отозвано после того, как администрация Д.Байдена приостановила продажу ВС ОАЭ БЛА и F-35.

Фото БЛА с боеприпасами эмиратской компании позволяет предположить, что покупка может возобновиться.

В ходе выставки старший директор по стратегическим связям и маркетингу GA-ASI Марк Бринли сообщил, что GA-ASI и ОАЭ являются "отличными партнерами и продолжают обсуждение будущего соглашения. Компания с нетерпением ожидает продолжения работы с ОАЭ".

На данном этапе системы вооружения компании Halcon на борту БЛА не испытывались, но GA-ASI видит рациональное зерно в интеграции с БЛА систем, произведенных в ОАЭ.

Halcon входит в конгломерат EDGE и занимается разработкой и производством высокоточных систем и барражирующих боеприпасов.

Система "Тандер" обеспечивает конвертацию в высокоточные боеприпасы свободнопадающих бомб Mk.81 (P-31) и Mk.82 (P-32).

Боеприпас "Тандер" P-31 массой 140 кг (110 кг боевая часть) оснащен комбинированной (инерциальной/спутниковой) системой навигации и опционально лазерной ГСН. В этой конфигурации он обеспечивает поражение целей в радиусе 27 км с КВО, не превышающим 3 м. В качестве боевой части используется свободнопадающая бомба Mk-81.

Thunder P-32 массой 240 кг (БЧ – 209 кг) оснащен аналогичной системой наведения и позволяет поражать цели в радиусе 24 км с КВО, не превышающим 3 м.

"Дезерт Стинг" – линейка не оснащенных двигателем легких управляемых планирующих боеприпасов со специально разработанной боевой частью, которые могут применяться с борта самолетов и беспилотных летательных аппаратов независимо от уровня интеграции.

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Страны
ОАЭ
США
Продукция
F-35
MQ-9 Reaper
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