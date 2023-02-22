В Польше раскрыли истинную цель визита Байдена в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во время встречи в Киеве. 4 ноября 2022 года.

Business Insider: состав делегации Байдена для визита в Киев раскрывает цель поездки

Приехав в Киев, Джо Байден удивил всех, пишет Business Insider. Состав делегации предполагает, что это не просто визит для выражения поддержки. Присутствие там советника по нацбезопасности Салливана может быть признаком того, что вариант мирных переговоров находится уже на столе.

Яцек Фрончик (Jacek Frączyk)

Президент США удивил всех, появившись в понедельник в Киеве. Он приехал туда поездом из Польши, то есть прибыл на берега Вислы на день раньше, чем официально сообщалось. Состав делегации Джо Байдена предполагает, что это не просто визит для выражения поддержки.

Когда все в Польше готовились к визиту президента США 21 февраля, накануне, как громом среди ясного неба прозвучала новость о том, что Джо Байден находится в Киеве и встречается с президентом Зеленским, хотя ранее оговаривалось, что в Польше эта встреча не состоится. Она действительно не состоялась, потому что все произошло на территории Украины. Как сообщает „New York Times”, Джо Байден прибыл на Украину поездом из Жешува. (…) В официальном сообщении президент говорил о том, что он "объявит об очередной поставке критически важной техники, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров, которые помогут защитить украинцев от бомбардировок с воздуха". Тема визита была настолько засекречена, что министр иностранных дел Украины отменил свои встречи с европейскими официальными лицами в Брюсселе только в понедельник, 20 февраля.

В визите Байдена сопровождают, помимо его охраны, несколько представителей администрации. Главный из них – советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Jake Sullivan). Кроме того, в число сопровождающих президента США лиц входят заместитель главы администрации Белого дома Дженнифер О'Мэлли Диллон (Jennifer O'Malley Dillon), директор Овального кабинета Энни Томасини (Annie Tomasini), а также посол США на Украине Бриджит Бринк (Bridget Brink) и ее заместитель Крис Смит (Chris Smith). С собой они взяли лишь несколько журналистов, которые поклялись сохранять конфиденциальность и отдали свои телефоны. Одна из журналистов – репортер газеты „The Wall Street” Journal Сабрина Сиддики (Sabrina Siddiqui), упоминаемая в реляциях с Украины.

Джейк Салливан

Джейк Салливан (Jake Sullivan), советник президента США по национальной безопасности, сфотографировался в Киеве с Андреем Ермаком из Офиса Зеленского.

"Я молюсь, чтобы он не блокировал поставки", – написал один из пользователей в Твиттере под фотографией Салливана. Откуда такие опасения?

Два немецких депутата, по одному из правительственной коалиции и оппозиции, в беседе с корреспондентом швейцарской газеты „Neue Zuercher Zeitung” недавно заявили, что в Вашингтоне существует раскол по поводу конфликта. По имеющимся у них сведениям, глава ЦРУ Уильям Бёрнс (William Burns)и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан высказываются за скорейшее прекращение конфликта, чтобы сосредоточиться на Китае, а главы Пентагона и Госдепартамента, напротив, выступают против уступок Москве и за увеличение военной помощи.

В данной ситуации присутствие Салливана в составе делегации может быть признаком того, что вариант мирных переговоров находится уже на столе. С другой стороны, как сообщало издание „Sueddeutsche Zeitung”, Салливан месяц назад в разговоре с советником канцлера Германии Йенсом Плётнером якобы резко критиковал действия Германии в отношении Украины.

Однако позже, сразу после того, как в воздушном пространстве США были сбиты три неопознанных объекта, для их исследования президент Джо Байден создал межведомственную группу, и в нее вошел именно Джейк Салливан, а также представители Пентагона, Федерального авиационного управления и Министерства внутренней безопасности. Группа была создана по инициативе Салливана. В запуске этих объектов подозревается Китай, к тому же некоторые из них китайцы признали своими, назвав их "метеорологическими аппаратами", так что Салливан часть своей энергии скоро направит на решение вопросов с Китаем, а не Россией. Но сейчас он отправился с Байденом в Киев.

Без помощи США Украина по сравнению с Россией слишком слаба

Означает ли присутствие в составе делегации Джейка Салливана, что американцы будут давить на своих партнеров, чтобы добиться мира, мы наверняка узнаем позже. Позиция США, главного поставщика оружия Украине, будет решающей, что касается возможности украинской армии защищать свой народ и территории. Потенциал России слишком велик, чтобы Украина справилась сама, даже с помощью европейских стран. По подсчетам немецкого Института мировой экономики в Киле с начала вооруженного конфликта до 20 ноября прошлого года наибольшую поддержку Украине оказали американцы, чья помощь на тот момент составляла 47,8 миллиардов евро. Из них военной помощи было оказано на 22,9 миллиардов.

Следующими в списке были организации ЕС (чуть менее 35 миллиардов евро), Великобритания (7 миллиардов долларов), Германия (5,4 миллиардов евро), Канада (3,8 миллиардов евро) и Польша (3 миллиарда евро). Следующее обновление данных запланировано на 21 февраля. Наибольшую военную помощь помимо США Украина получила от Великобритании (4,1 миллиардов евро).

"Это самонадеянно с моей стороны говорить так, но я подумал, что это важно, чтобы президент США был здесь в день годовщины начала вооруженного конфликта (годовщина начала спецоперации приходится на пятницу, 24 ноября – ред.). Я думал, что главное, чтобы не было никаких сомнений в поддержке США Украины в вооруженном противостоянии, – заявил в Киеве Джо Байден.

Как пишет польское пресс-агентство ПАП, во вторник, 21 февраля в Польше президент США выступит с речью, где будут представлены аргументы в пользу дальнейшей поддержки Украины, но перед этим он должен встретиться с президентом Анджеем Дудой. Джо Байден также планирует встретиться на следующий день с руководством НАТО в Восточной Европе, известным как "Бухарестская девятка".

"Визит президента Байдена в Польшу – это [...] прекрасная возможность для переговоров об открытии на территории Польши новых заводов по производству вооружений (так называемый офсет), в первую очередь для нужд Украины, но также и для других стран Европы. Это также возможность инициировать переговоры о сотрудничестве в области восстановления Украины. США могут предоставлять технологии, необходимые для инфраструктурных проектов, а Польша станет субподрядчиком, имеющих опыт в реализации подобных проектов", – комментирует экономист из Академии Леона Козьминского д-р Ольга Задорожная (Olha Zadorozhna).

Дженнифер О'Мэлли Диллон

Вторым по значимости человеком в американской делегации является заместитель главы администрации Белого дома Дженнифер О'Мэлли Диллон. Будучи руководителем президентской кампании 2020 года, выигранной Байденом, она стала первой в истории женщиной на этой должности. (…)

Энни Томасини

Энни Томасини, операционный директор Овального кабинета, является выездным начальником штаба президента Байдена. Она занимается повседневными делами главы государства и консультирует его по "стратегическим" вопросам. У Байдена она работает уже более десяти лет. Она была, в частности, его пресс-секретарем в то время, когда он занимал пост сенатора.

Она и ее сотрудники занимаются контактами Байдена и координируют телефонные звонки и корреспонденцию, которые поступают к нему после встреч.

Сабрина Сиддики

Работала в Вашингтоне в издании „The Guardian”. Карьеру журналиста начала 2010 году в „Bloomberg News”, позже сотрудничала с CBSN, была аналитиком MSNBC, CNN, BBC и Sky News. Ее статьи в настоящее время публикуются, в частности, в „The Wall Street Journal”, где она занимается всей тематикой, связанной с Белым домом.

Родившаяся в США, в детстве она прожила десять лет в Италии. Декларирует себя как мусульманка.