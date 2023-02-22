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РИА Новости

Глава "Росатома" считает, что шансы договориться по ЗАЭС есть всегда

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Запорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция.
Источник изображения: © РИА Новости

Лихачев: чем меньше стороны политизируют проблему Запорожской АЭС, тем проще договориться

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Шансы договориться по ситуации с Запорожской АЭС есть всегда - чем меньше стороны политизируют проблему, обвиняя Россию, тем их больше, заявил глава говскорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Шансы есть всегда. Вопрос в том, что чем меньше стороны политизируют эту проблему, тем больше шансы. Если мы хотим просто произносить заклинания и обвинять Россию во всем от заката до рассвета, тогда шансы падают", - сказал Лихачев, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что есть смотреть предметно и профессионально на вопросы безопасности ядерного объекта, его защиту от прямых ударов, защиту работников станции от психологического воздействия, и сохранность энергосетей, круг вопросов не так и велик, но их можно урегулировать только в случае, если стороны отойду "от оголтелой политизации этого вопроса".

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Россия
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Росатом
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Ядерный щит
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