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РИА Новости

Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания

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Путин заявил, что уровень оснащения ядерных сил сдерживания составляет 91,3 процента

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Уровень оснащения ядерных сил сдерживания в России составляет 91,3%, надо выйти на такой уровень по всем направлениям в Вооруженных силах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас, для примера, уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами - более 91% - 91,3%. А теперь с учётом опыта, который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий, качественный уровень по всем компонентам Вооруженных сил", - сказал он.

Глава государства во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что специальная военная операция была начата год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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