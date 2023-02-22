"Калашников" представил на IDEX-2023 новую динамическую защиту для БМП-3

Результат попадания гранаты ПГ-9В в борт БМП-2, защищенного ДЗ с ЭДЗ 4С24. Пробития нет. Из строя вышел только 1 блок. 2004 г. Фото предоставлено ОАО «НИИ Стали» .

ЦАМТО, 21 февраля. Концерн "Калашников" IDEX-2023 новый навесной комплекс динамической защиты для легкобронированной техники производства АО "НИИ стали" (входит в Концерн "Калашников").

В его основе лежит новый элемент динамической защиты (ЭДЗ) 4С24. Он принципиально отличается от ранее предлагавшегося на рынке 4С20. Его свойства обеспечивают отсутствие детонации соседних блоков при попадании в него гранаты или ПТУР. Ранее поражение одного блока динамической защиты приводило к выходу из строя нескольких соседних, что увеличивало площадь незащищенного участка брони. Новый элемент существенно повышает живучесть бронетехники на поле боя.

Комплекс по-прежнему обеспечивает защиту от моноблочных гранат и ПТУР с любого направления обстрела, пробивающих до 500 мм стальной брони. Удалось в полтора раза поднять и гарантийный срок хранения ЭДЗ. Элемент 4С20 требовалось заменять через 10 лет, ЭДЗ 4С24 – через 15 лет.

Элементы 4С20 и 4С24 взаимозаменяемы. Их размеры и масса одинаковы и можно простой заменой элементов поднять характеристики уже имеющегося комплекса с ЭДЗ 4С20.

НИИ стали также представил на выставке хорошо отработанные технические решения по навесной защите для БМП-3 и другой легкобронированной техники.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".