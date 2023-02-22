Путин заявил, что Запад потратил уже более $150 млрд на пособничество Киеву

Президент отметил, что западные страны перестали помогать "беднейшим государствам мира", вкладывать средства в экологию и устойчивое развитие

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Западные страны потратили более $150 млрд на пособничество и вооружение Киева. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Он уже потратил более $150 млрд на пособничество и вооружение киевского режима", - сказал он.

"Для сравнения: по данным Организации экономического сотрудничества и развития на помощь беднейшим государствам мира страны "семерки" выделали за 2020-2021 годы порядка $60 млрд. Понятно, да? На войну - 150 [млрд], а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся - 60 [млрд]. Да еще под известные требования покорности со стороны стран-получателей этих денег. И где же все разговоры о борьбе с бедностью, об устойчивом развитии и об экологии? Куда все делось? Куда все подевалось?", - добавил Путин.