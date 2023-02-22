Войти
ТАСС

Путин заявил, что Запад потратил уже более $150 млрд на пособничество Киеву

307
0
0
Доллары и евро
Доллары и евро.
Источник изображения: © РИА Новости Нина Зотина

Президент отметил, что западные страны перестали помогать "беднейшим государствам мира", вкладывать средства в экологию и устойчивое развитие

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Западные страны потратили более $150 млрд на пособничество и вооружение Киева. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Он уже потратил более $150 млрд на пособничество и вооружение киевского режима", - сказал он.

"Для сравнения: по данным Организации экономического сотрудничества и развития на помощь беднейшим государствам мира страны "семерки" выделали за 2020-2021 годы порядка $60 млрд. Понятно, да? На войну - 150 [млрд], а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся - 60 [млрд]. Да еще под известные требования покорности со стороны стран-получателей этих денег. И где же все разговоры о борьбе с бедностью, об устойчивом развитии и об экологии? Куда все делось? Куда все подевалось?", - добавил Путин. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
27.05.2022
Европе посоветовали одуматься. Нельзя загонять Россию в угол
27.05.2022
Минобороны РФ заявило, что шесть иностранных сухогрузов могут покинуть порт Мариуполя
28.02.2022
WP: Запад захотел остановить Путина санкциями. Но они тоже требуют жертв
28.02.2022
The Independent: США и НАТО воевать за Украину не обязаны
24.09.2019
Американские генералы хоронят глобальное доминирование США
20.01.2016
Импортозамещение - «блеск и нищета» российского оборонно-промышленного комплекса
18.02.2008
Кондолиза Райс предотвращает постсоветскую угрозу. В сенате США обсудили внешнеполитические планы Вашингтона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 09:08
  • 45169
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.02 08:55
  • 3
В Думе заявили, что арендное жилье для работников ОПК простимулирует трудовую миграцию
  • 22.02 08:18
  • 199
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 21.02 16:56
  • 2
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 21.02 16:25
  • 8
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 21.02 16:18
  • 3
Комплекс активной защиты "Арена-Э" был успешно испытан на БМП-3
  • 21.02 14:39
  • 0
Мировой фашизм берёт реванш за своё поражение во Второй мировой войне
  • 21.02 10:58
  • 2410
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 07:56
  • 1
Минобороны планирует развернуть на Камчатке дивизию атомных подводных лодок - носителей беспилотников «Посейдон»
  • 21.02 07:29
  • 1
Ростех впервые представил в ОАЭ разведкомплекс 1К144-Е для скрытного наблюдения
  • 21.02 06:53
  • 1
Ростех представил на IDEX РСЗО "Торнадо-С"
  • 21.02 02:22
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 21.02 02:14
  • 1
В России заметили переброску танков «Армата» к зоне СВО
  • 20.02 22:16
  • 2
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК