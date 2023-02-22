Путин отметил бесценность опыта спецоперации для укрепления армии и флота

Путин: в основе укрепления армии и флота должен быть реальный боевой опыт спецоперации

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В основу дальнейшего развития и укрепления армии и флота России должен быть положен реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции, он - бесценен, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В основу наших дальнейших шагов по укреплению армии и флота, по текущему и перспективному развитию Вооруженных сил должен быть, безусловно, положен реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции - он чрезвычайно для нас важен, можно сказать, абсолютно бесценен", - сказал он.

Глава государства во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что специальная военная операция была начата год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей.