ВС России будет внедрять самые передовые разработки, заявил Путин

Путин: будем внедрять самые передовые разработки в ВС России, превосходящие западные

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия будет внедрять самые передовые разработки для повышения потенциала армии и флота, такие технологии в стране есть, и они существенно превосходят зарубежные аналоги, задача состоит в том, чтобы развернуть их массовое производство, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Будем активно внедрять самые передовые технологии, которые обеспечат повышение именно качественного потенциала армии и флота. Такие разработки, образцы вооружений и техники у нас есть, по каждому направлению. Многие из них по своим характеристикам существенно превосходят зарубежные аналоги", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.

"Задача сейчас перед нами - развернуть их массовое, серийное производство. Такая работа ведется, ее темпы постоянно увеличиваются. Причем, хочу подчеркнуть, на собственной, российской, научной и промышленной базе за счет активного подключения к выполнению государственного оборонного заказа малого и среднего высокотехнологичного бизнеса", - добавил президент РФ.