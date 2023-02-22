Минобороны РФ сообщило о подготовке в тылу зоны СВО гранатометчиков с использованием макетов танков Abrams

Военнослужащие подразделения гранатометчиков во время учебных стрельб на полигоне "Алабино".

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские военные в тыловом районе зоны специальной военной операции на Украине проводят тренировки по уничтожению танков иностранного производства, используются макеты танков Abrams, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Военнослужащие мотострелкового подразделения ЮВО продолжают проходить тактическую подготовку на полигоне в тыловом районе специальной военной операции. Макеты, повторяющие габариты и силуэт танка Abrams, установлены на дальностях от 200 до 400 метров", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Гранотометчик производит выстрел по макету танка Abrams. Макет сделан по размерам танка. Длинна восемь метров, высота около двух с половиной метров. Макет полностью повторяет габариты танка Abrams. Выполнено две проекции - боковая и фронтальная. Бойцы обучены, готовы, попадают", - сказал инструктор по стрельбе из гранатомета, его слова приведены в сообщении Минобороны РФ.