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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о подготовке в тылу зоны СВО гранатометчиков с использованием макетов танков Abrams

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Военнослужащие подразделения гранатометчиков во время учебных стрельб на полигоне "Алабино"
Военнослужащие подразделения гранатометчиков во время учебных стрельб на полигоне "Алабино".
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Морозов

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские военные в тыловом районе зоны специальной военной операции на Украине проводят тренировки по уничтожению танков иностранного производства, используются макеты танков Abrams, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Военнослужащие мотострелкового подразделения ЮВО продолжают проходить тактическую подготовку на полигоне в тыловом районе специальной военной операции. Макеты, повторяющие габариты и силуэт танка Abrams, установлены на дальностях от 200 до 400 метров", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Гранотометчик производит выстрел по макету танка Abrams. Макет сделан по размерам танка. Длинна восемь метров, высота около двух с половиной метров. Макет полностью повторяет габариты танка Abrams. Выполнено две проекции - боковая и фронтальная. Бойцы обучены, готовы, попадают", - сказал инструктор по стрельбе из гранатомета, его слова приведены в сообщении Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
M1 Abrams
Компании
Минoбороны РФ
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