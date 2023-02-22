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ЦАМТО

Подписан контракт на установку нового бронирования на ОБТ M1A1 "Абрамс", предназначенным для ВС Польши

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Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений.
Источник изображения: © AP Photo / Alik Keplicz

ЦАМТО, 21 февраля. МО США объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с General Dynamics Land Systems Inc., соглашения, предусматривающего замену бронирования башни партии ОБТ M1A1 "Абрамс", предназначенных для ВС Польши.

Стоимость подписанного в рамках программы "Иностранные военные продажи" контракта составляет 27,069 млн. долл. Работы будут выполняться на предприятии в Лиме (шт.Огайо) и, как ожидается, завершатся к 30 ноября 2023 года.

Поставляемые ВС Польши ОБТ M1A1 FEP ранее состояли на вооружении Корпуса морской пехотой США. Информация о том, какой именно броней будут оснащены танки, поставляемые ВС Польши, не разглашается. Предположительно, это будет экспортный вариант брони, поскольку США больше не разрабатывают пакеты бронирования для M1A1, сосредоточившись на более новых M1A2.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2023 года МНО Польши заключило с властями США контракт на поставку 116 танков M1A1 из состава ВС США, которые будут адаптированы к требованиям ВС Польши, а также сопутствующей техники, включая 12 БРЭМ M88A2 HERCULES, 8 единых штурмовых мостов M1074, 6 машин управления, 26 ремонтных машин NG SECM на шасси HMMWV, значительного количества боеприпасов, а также комплектов обучения и логистики.

Общая стоимость контракта составляет 1,4 млрд. долл., из которых около 200 млн. долл. будут профинансированы американской стороной за счет средств предоставленной Польше помощи. Поставки танков M1A1 "Абрамс" и другой военной техники начнутся в 2023 году и будут завершены к концу 2024 года.

Приобретенные M1A1 войдут в состав 18-й механизированной дивизии в дополнение к законтрактованным в апреле 2022 года 250 новым танкам M1A2 SEPv3, поставки которых запланированы на 2025-2026 гг.

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Страны
Польша
США
Продукция
HMMWV
M1 Abrams
Компании
General Dynamics
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