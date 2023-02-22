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ТАСС

Роскосмос надеется найти партнеров в африканских странах

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Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

По словам главы Роскосмоса, позиция госкорпорации заключается в том, что космос должен быть вне политики

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Роскосмос встречается с коллегами из Азии и также надеется найти новых партнеров в Африке, заявил глава госкорпорации Юрий Борисов во вторник в интервью телеканалу "Россия-24".

"Год был непростой, санкции коснулись и нас. Наши западные партнеры отказались от ряда проектов. Ищем новых партнеров, встречаемся с нашими коллегами в Юго-Восточной Азии, в Азии. Я надеюсь, мы найдем партнеров и в Африке", - сказал он.

"Мы найдем пути выхода из ситуации, хотя, конечно, это обидно", - добавил Борисов. Глава Роскосмоса также обратил внимание, что позиция госкорпорации - космос должен быть вне политики.

"Стараемся не обострять эту ситуацию", - заключил он. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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