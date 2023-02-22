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ЦАМТО

На верфи ADSB будут построены корветы BR71 MK.2 для ВМС Анголы

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Изображение корвета BR71 MK.2.
Изображение корвета BR71 MK.2.
Источник изображения: wam.ae

ЦАМТО, 21 февраля. Эмиратская EDGE Group 20 февраля сообщила о подписании контракта на сумму 1 млрд. евро, согласно которому ее подразделение Abu Dhabi Ship Building (ADSB) построит 71-метровые корветы для ВМС Анголы.

Заключение соглашения было приурочено к открывшейся 20 февраля в Абу-Даби выставке IDEX-2023.

По информации ADSB, соглашение предусматривает поставку ВМС Анголы трех корветов BR71 MK.2.

Каждый корвет BR71 MK.2 будет оснащен передовыми системами, включая трехкоординатную РЛС, комплекс радиоэлектронной борьбы, средства защищенной связи, 76-мм артиллерийскую установку и ракетные комплексы класса "поверхность-земля" и "поверхность-воздух".

Контракт также включает поставку нескольких разработанных в ОАЭ тактических катеров-перехватчиков и патрульных катеров, БЛА, комплексную логистическую поддержку и обучение личного состава ВМС Анголы. Договор вступит в силу после выполнения определенных предварительных условий.

По оценке руководства EDGE Group, подписание соглашения, предусматривающего экспорт продукции оборонного назначения на сумму 1 млрд. евро (3,94 млрд. дирхамов), представляет собой важное достижение как для EDGE, так и для ADSB. Оно демонстрирует твердую приверженность увеличению национального экспорта в соответствии с директивой руководства ОАЭ.

Экспортируя современные решения, произведенные в ОАЭ, EDGE способствует развитию национальной оборонной промышленности, создавая внутренний продукт, диверсифицируя экономику и позиционируя ОАЭ как серьезного глобального игрока в сфере передовых технологий и оборонном секторе.

Корвет BR71 MK.2 является версией корвета класса "Байнуна", разработанного французской компанией CMN и поставленных ВМС ОАЭ компанией ADSB. Как заявил генеральный директор ADSB Дэвид Мэсси, корвет BR71 MK.2 является высокотехнологичным судном, которое позволит выполнять широкий спектр задач по охране 1600-км береговой линии Анголы.

Как сообщал ЦАМТО, шесть многоцелевых корветов класса "Байнуна" (BR71) были поставлены ВМС ОАЭ с 2011 по 2017 гг. в рамках контракта, подписанного с ADSB в конце декабря 2003 года. Корабль разработан на базе проекта французской судостроительной компании CMN, которая построила головной корвет и обеспечила передачу технологий на предприятие ADSB в ОАЭ.

Длина корвета класса "Байнуна" составляет 72 м, ширина – 11 м, полное водоизмещение – 920 т, максимальная скорость – 32 узла, дальность хода – 2400 морских миль на скорости 15 узлов, экипаж – 41 человек. Вооружение кораблей составляют 76-мм АУ, 27-мм АУ MLG-27, восемь ПУ ПКР ММ-40 Блок.3 "Экзосет", ЗРК MK.31 RAM с 21-контейнерной ВПУ Mk.49 Mod.3 с ЗУР RIM-116, ПУ Mk.56 с ракетами RIM-162 ESSM, два комплекса отстрела ложных целей MASS.

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Страны
Ангола
ОАЭ
Продукция
RIM-162 ESSM
Компании
ADSB
CMN Group
Проекты
БПЛА
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