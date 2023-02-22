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ТАСС

Полет первого белорусского космонавта сдвинется на весну 2024 года

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

Белорусской стороне предстоит определить основную и дублирующую кандидатку

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Полет первого белорусского космонавта сдвинется с осени 2023 года на весну 2024 года, сообщили во вторник в Роскосмосе.

"Примерно на полгода - с осени 2023 года на весну 2024 года - сдвинется полет на "Союзе" первого космонавта Республики Беларусь", - говорится в сообщении госкорпорации.

В январе в Роскосмосе допускали возможность переноса полета женщины-космонавта из Белоруссии из-за ситуации с пилотируемым кораблем "Союз МС-22", радиатор которого был поврежден в декабре.

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию в 2023 году. Белорусская сторона отобрала шесть претенденток на полет в космос, в конце декабря медкомиссия направила рекомендации об их годности к дальнейшей подготовке к полету. Белорусской стороне предстоит определить основную и дублирующую кандидатку. 

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Союз ПКК
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