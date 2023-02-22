Новые космические корабли разработают с учетом случаев повреждения предыдущих

В Роскосмосе сообщили, что модернизация наружного контура системы терморегулирования корабля "Союз" с добавлением в него дублирующих функций потребует больших финансовых ресурсов и времени

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Случаи с повреждением "Союза МС-22" и "Прогресса МС-21" будут учитываться при разработке пилотируемых кораблей нового поколения, сообщили во вторник в Роскосмосе.

"Модернизация наружного контура системы терморегулирования корабля "Союз" с добавлением в него дублирующих функций потребует больших финансовых ресурсов и времени, приведет к увеличению массы корабля. Однако данный случай безусловно будет учитываться при разработке пилотируемых кораблей нового поколения", - подчеркнули в госкорпорации.

Миссия космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио была продлена из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря 2022 года. Разгерметизация системы терморегулирования грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла 11 февраля, когда он был в составе Международной космической станции (МКС).