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Военное обозрение

Южная Корея подняла в воздух четвёртый прототип перспективного истребителя KF-21 Boramae

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Источник изображения: topwar.ru

Южная Корея продолжает разработку национального истребителя KF-21 Boramae, в воздух поднят уже четвертый прототип самолета. Как сообщает новостное агентство Yonhap, на этот раз разработчики провели испытания двухместной версии истребителя.

В понедельник, 20 февраля, с заводского аэродрома корпорации KAI (Korean Aerospace Industries) Сачхон в городе Чинджу в воздух поднялся двухместный прототип истребителя KF-21. Самолет провел в воздухе 34 минуты, после чего благополучно приземлился. До этого разработчики поднимали в воздух три одноместных прототипа самолета, первый из них взлетел в июле прошлого года, второй - в ноябре, а третий совершил полет уже в январе этого года.

Двухместный вариант истребителя разрабатывается, в основном, для подготовки пилотов, в боевые части ВС Южной Кореи он поставляться не будет. Кстати, во время испытаний прототипа в кабине находился всего один пилот.

Южнокорейский истребитель KF-21 Boramae относится к поколению 4++. При максимальной взлетной массе в 25 600 кг он может нести 7700 кг полезной нагрузки на 10 точках подвески. Заявлено, что истребитель получит РЛС с АФАР и будет выпускаться в как в одноместной, так и двухместной версиях. На сегодняшний день он позиционируется как аналог и конкурент разрабатываемого в России однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.

Хотя заявляется, что работы над KF-21стартовали в 2016 году, впервые о нем объявили еще в 2001, а Индонезия присоединилась к программе в 2010. Планируется, что к началу 2030-х годов ВВС Республики Корея получат около 120 истребителей KF-21 Boramae. Новые истребители заменят устаревшие F-4 Phantom II и F-5 Freedom Fighter / Tiger II.

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Страны
Индонезия
Россия
Южная Корея
Продукция
Checkmate
F-4
F-5
Компании
KAI
Проекты
АФАР
Истребитель 5 поколения
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