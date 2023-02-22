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Военное обозрение

США поставят Украине четыре машины огневой поддержки на базе М2 Bradley

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Источник изображения: topwar.ru

США планируют поставить украинской армии четыре единицы специальных машин огневой поддержки Bradley. Об этом упоминается в перечне объявленной военной поддержки киевскому режиму на общую сумму в 460 миллионов долларов.

В обещанных машинах M7 Bradley Fire Support Team (BFIST) вместо ПТРК TOW установлено специальное оборудование для определения цели, дающее возможность обнаруживать потенциальные мишени на расстоянии до 20 км. Бронезащита машины позволяет в относительной безопасности для экипажа проводить разведку и целеуказание.

M7 имеет на борту встроенную GPS-систему управления боем и инерционную навигационную систему, предназначенную для определения расположения транспортного средства на карте, а также координаты целей. Машина M7 BFIST может посредством цифровой системы управления передавать информацию ближайшим артиллерийским подразделениям и наводить огонь по намеченным целям, подсвечивая цель лазерным лучом для наведения управляемых боеприпасов.

Экипаж M7 BFIST состоит из четырех человек, включая командира, наводчика, водителя и наблюдателя. Машина оснащена 25-мм пушкой Bushmaster, способной поражать цели осколочно-фугасными и бронебойными снарядами. Также имеется пулемет калибра 7,62 мм.

Лобовая броня M7 Bradley способна выдержать попадание 30 мм бронебойных боеприпасов. Корпус защищен от огня крупнокалиберных пулеметов калибра 14,5 мм. Также на машине может быть установлена ​​дополнительная динамическая защита. M7 имеет такую ​​же мобильность, живучесть и характеристики на поле боя, как и БМП M2A2 Bradley.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
Bradley
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