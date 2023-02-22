Politico: Киев опасается, что Вашингтон принудит его к сделке с Москвой

По данным издания, в Киеве считают, что демократическая администрация Джо Байдена может "использовать Конгресс", который контролируют республиканцы, в качестве предлога для сворачивания военной помощи

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. В Киеве растут опасения, что США могут уменьшить объемы военной помощи Украине, чтобы принудить ее к заключению мирного соглашения с Россией. Об этом сообщила во вторник европейская версия издания Politico.

"Я думаю, что и на Капитолийском холме [в Конгрессе США], и в администрации [американского президента Джо Байдена] есть люди, которые хотели бы произвести калибровку объемов военной помощи, чтобы побудить украинцев заключить некую сделку [с РФ]", - приводит оно слова одного из советников президента Украины, пожелавшего сохранить анонимность. В Киеве опасаются, что демократическая администрация Байдена может "использовать Конгресс", который контролируют республиканцы, в качестве предлога для сворачивания военной помощи, чтобы Украина "согласилась установить для себя более скромные военные цели", уточняет издание.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти предупреждал, что республиканцы в Конгрессе нынешнего созыва не допустят выделения Вашингтоном неограниченной и не имеющей твердого обоснования финансовой помощи Украине. В ноябре республиканцы подготовили резолюцию о контроле за расходованием средств, выделяемых Конгрессом на помощь Киеву.