"Вестник армагеддона". Какой советской ракеты Запад боится больше всего

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Это оружие десятилетиями держало в страхе Вашингтон и по разрушительной мощи превосходило все, что было у американцев. Пятьдесят лет назад состоялись первые успешные летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Р-36М, получившей на Западе прозвище "Сатана". О том, чем она так поразила страны НАТО, — в материале РИА Новости.

Больше двухсот Хиросим

В конце 1960-х командованию советских РВСН стало ясно, что принятая в 1967-м на вооружение тяжелая баллистическая ракета Р-36 не вполне отвечает требованиям военных. МБР могла нести всего три боевых блока и не отличалась высокой точностью.

В 1969-м в КБ "Южное" приступили к разработке совершенно другой ракеты — в три раза превосходящей предшественницу по точности, в четыре — по боеготовности, в полтора — по энергетическим возможностям и в 15-30 — по защищенности пусковой установки.

Конструктивно Р-36М — двухступенчатая жидкостная, по схеме "тандем" с последовательным расположением ступеней. У головной части три варианта: легкий моноблочный с зарядом мощностью восемь мегатонн и дальностью 16 тысяч километров, тяжелый моноблочный — 20 мегатонн и 11 200 километров, а также разделяющийся — десять боевых блоков по 400 килотонн каждый.

Все варианты — с усовершенствованным комплексом средств преодоления противоракетной обороны. В частности, с комплектом ложных целей, имитирующих характеристики боевых блоков на внеатмосферном участке траектории и значительной части атмосферного. Предполагалось, что радары американской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) не смогут отличить настоящую Р-36М от "пустышки".

Образцы баллистических ракет первого поколения в учебно-научном центре Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Даже ограниченный удар такими ракетами по США нанес бы неприемлемый для Вашингтона ущерб. Боевой блок с разделяющейся головной частью по мощности сопоставим с 25 атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму. Следовательно, одна ракета способна устроить противнику 250 Хиросим. Советский Союз успел построить 190 этих МБР.

Приоритетная цель

В 1980-м приняли на вооружение усовершенствованный вариант — Р-36М УТТХ. Изделие получилось на редкость удачным: точнее в два-три раза, накрывало гораздо большую территорию. Это обеспечивала новая система, разводящая боевые блоки с оптимальными интервалами. Увеличили память бортовой вычислительной машины, модернизировали систему управления. Процесс подготовки к пуску во многом автоматизировали и сократили до минуты.

Головная часть — разделяющаяся, каждая — с десятью боевыми блоками по 750 килотонн. Одна ракета способна поражать разные типы целей на площади до 300 000 квадратных километров. С учетом того, что в советских РВСН было 308 единиц, залп всем арсеналом гарантированно уничтожал ключевые города и объекты инфраструктуры вероятного противника.

Ну а венцом программы тяжелых советских МБР по праву считается следующая модификация — Р-36М2, принятая на вооружение в 1988-м. При разработке конструкторы пытались главным образом улучшить противодействие системам ПРО и сделать ракету более устойчивой к поражающим факторам ядерного взрыва. Это самый мощный боевой ракетный комплекс в мире, стоящий на вооружении российских РВСН и сегодня.

Подъем крышки пусковой установки ракеты РС-20 ("Воевода"). Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Р-36М2 готова забросить десять боевых блоков по 800 килотонн на 11 тысяч километров. Советские стратеги подсчитали: удар из восьми-десяти ракет уничтожит 80 процентов промышленного потенциала США и большую часть населения. Разумеется, американцы до сих пор рассматривают "Сатану" как приоритетную цель для первого удара. Однако уничтожить эту МБР не так-то просто.

По сравнению с предыдущими модификациями Р-36М2 в десять раз устойчивее к рентгеновскому излучению и в 100 — к гамма-нейтронному. Шахтно-пусковые установки выдерживают прямое попадание боевого блока. Кроме того, в состав комплекса ввели новые средства преодоления ПРО — тяжелые и легкие ложные цели, а также дипольные отражатели.

Наследник "Сатаны"

Эту МБР сменит перспективный комплекс РС-28 "Сармат".

Тактико-технические характеристики впервые раскрыли на форуме "Армия-2019". Дальность — рекордные 18 тысяч километров, длина — 35,5 метра, диаметр — три. МБР доставит к цели от десяти до 15 боезарядов по 500-750 килотонн. К тому же ракета совместима с гиперзвуковыми управляемыми боевыми блоками "Авангард", которые разгоняются до 15 чисел Маха. Фактически это — неуязвимое оружие.

Первый пуск "Сармата" по программе государственных испытаний прошел 20 апреля 2022-го. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли из Плесецка в заданный район полигона Кура на Камчатке. Новую МБР, подчеркивает российское руководство, поставят на боевое дежурство в ближайшее время.