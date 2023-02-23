Реактивный костюм на Aero India 2023.

На проходившей в Бангалоре 13-17 февраля 2023 года выставке Aero India 2023 индийский частный оборонный стартап Absolute Composites Private Limited продемонстрировал первый в Индии персональный «реактивный костюм» местного производства.

Реактивный костюм предназначен для быстрого преодоления личным составом труднопроходимой местности. К числу возможных задач, решаемых реактивным костюмом, можно отнести покорение скалистых и заснеженных горных вершин, пересечение рек и разрушенных мостов, преодоление минных полей, межкорабельные переброски, патрулирование и перехват. По словам представителя компании, легкий вес и компактный дизайн изделия, простое и интуитивно понятное управление и функционал позволяют легко адаптировать его для различных применений.

Автономный реактивный костюм на выставочном стенде в Бангалоре

Рагхав Редди (Raghav Reddy), основатель и директор Absolute Composites, заявил на Aero India 2023: «Пристрастие к летательным аппаратам и желание быть в воздухе стали моей мотивацией при разработке реактивного костюма.Практичный и простой в обслуживании и эксплуатации летательный аппарат - это то, что гарантирует реактивный костюм.Я изучил все подобные разработки и нашел концепцию Ричарда Браунинга практичной.Я не хотел создавать такой же, поэтому я улучшил дизайн, добавив безопасности и надежности».

Ричард Браунинг (Richard Browning) - британский изобретатель, который первоначально изобрел концепцию реактивного костюма, на которой основан продукт Absolute Composites.

Изделие Absolute Composites весит 140 кг (включая максимальный вес пилота 80 кг), позволяет преодолевать максимальную дальность 8 км и развивать максимальную скорость 80 км/ч. Он имеет три двигателя на спине и по два двигателя на каждой руке. Семь двигателей вырабатывают мощность, эквивалентную 1200 л.с. Баланс и управление осуществляются за счет изменения вектора тяги путем перемещения рычагов управления.

Взлет в реактивном костюме от Absolute Composites

Все двигатели работают на дизельном топливе, которое не воспламеняется в случае аварии, повышая выживаемость пилота в экстремальной ситуации. Костюм оснащен 30-литровым топливным баком, в котором топливо распределяется по коллектору.

Сообщается, что в настоящее время от индийской армии поступил запрос предложения на 48 реактивных костюмов. Хотя изделие, все еще находится на стадии тестирования и подготовки пилотов Absolute Composites дала на запрос положительный ответ.

«У нас будет возможность поставлять, если мы пройдем квалификацию и выполним их требования.Насколько нам известно, мы первая и единственная компания в Индии, производящая такое оборудование, но для армейского запроса предложений у нас есть иностранные конкуренты: реактивный костюм Gravity Industries из Великобритании [продукт Браунинга] является другим участником», – пояснил Р.Редди.

По своему проекту реактивного костюма Absolute Composites не имеет партнеров, но использует некоторые компоненты от иностранных поставщиков. Р.Редди уверен, что его продукт с новыми функциями безопасности будет полностью готов к маю-июню 2023 года.

Absolute Composites Pvt Ltd - базирующаяся в Бангалоре компания по производству материалов и инжиниринга, специализирующаяся на проектировании и производстве беспилотных летательных аппаратов.

По материалам ресурса euro-sd.com