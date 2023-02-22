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Военное обозрение

Американский сенатор Хоули призвал прекратить военную помощь Украине ради защиты Тайваня

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Источник изображения: topwar.ru

В США растут скептические оценки целесообразности оказания масштабной военной помощи Украине. С подобных позиций, в частности, выступает сенатор от штата Миссури Джош Хоули, представляющий Республиканскую партию США.

По мнению Хоули, США должны отказаться от военной и финансовой помощи Украине, поскольку это нецелесообразно. Вашингтону, считает сенатор, следует проводить «националистическую» внешнюю политику, в которой приоритетное место занимают интересы простых американских граждан. Сейчас поддержка Украины идет с этими интересами вразрез: на киевский режим расходуются огромные деньги, но никакого смысла в этом нет.

Хоули выступает за резкое сокращение обязательств США перед Европой. Он считает, что европейские страны сами должны решать свои проблемы. Более того, Хоули считает, что Европа должна понять: американские войска не будут использоваться для прямой конфронтации с Россией.

Но в отношении Китая сенатор настроен совершенно иначе. Он призывает переключить внимание США с России на Китай, с Восточной Европы на Восточную Азию и Тихоокеанский регион. Главной угрозой американским интересам Хоули считает риск нападения Китая на Тайвань. Но, что интересно, в отличие от ситуации с Украиной, в Азии Хоули не хочет перекладывать обязанности США по помощи Тайваню на партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вероятно, Хоули воспринимает Китай как более серьезную и глобальную угрозу американским интересам по сравнению с Россией. Кроме того, Тайвань является очень важным партнером США в экономической сфере, в отличие от той же Украины. Например, другого такого поставщика полупроводников американской промышленности найти будет очень сложно.

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Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
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