В "Калашникове" сообщили о начале серийных поставок пистолета-пулемета ППК-20

Важной особенностью ППК-20 в концерне назвали возможность ведения огня в автоматическом и одиночном режимах с использованием быстросъемного прибора малошумной и беспламенной стрельбы

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" начал серийные поставки новейшего пистолета-пулемета ППК-20 в интересах заказчика. Об этом ТАСС на выставке IDEX 2023 в Абу-Даби сообщил президент группы компаний Алан Лушников.

"В настоящее время ведутся работы по принятию ППК-20 на вооружение и одновременно осуществляются серийные поставки в интересах заказчика", - сказал он.

Важной особенностью ППК-20 Лушников назвал возможность ведения огня в автоматическом и одиночном режимах с использованием быстросъемного прибора малошумной и беспламенной стрельбы. Он также отметил, что пулемет имеет телескопический складывающийся на правую сторону ствольной коробки приклад из ударопрочного полимера.

Также ППК-20 оснащен диоптрическим прицелом с прицельной дальностью 200 м и оригинальным ударно-спусковым механизмом с двусторонним переводчиком-предохранителем, который позволяет переключать режимы огня и предохранения с обеих сторон оружия.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Калашникова" 20 февраля, концерн начал выполнять экспортные контракты на поставку ППК-20.

ППК-20 создан на базе зарекомендовавшего себя пистолета-пулемета "Витязь-СН". Он имеет переработанный ударно-спусковой механизм, более современный приклад, глушитель и новый переключатель. ППК-20 прошел государственные испытания в 2020 году.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.