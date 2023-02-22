Восточный фланг НАТО обрел голос. Но решение все равно за Вашингтоном

Politico: Запад стал прислушиваться к восточному флангу НАТО, но решение остается за США

Визит Байдена в Польшу говорит о том, что западные лидеры стали прислушиваться к мнению восточного фланга НАТО, отмечает Politico. Однако у этих стран нет ни денег, ни оружия, чтобы по-настоящему влиять на принимаемые решения.

Лили Байер

Западные державы неожиданно начали прислушиваться к восточному флангу НАТО, но у него нет ни денег, ни оружия, чтобы влиять на принимаемые решения.

Мюнхен – Восточный фланг НАТО обрел свой голос, однако визит Байдена напоминает о том, что западные столицы все еще играют решающую роль.

Когда Россия начала спецоперацию на Украине, восточных членов альянса стали хвалить за провидческие предостережения (а также извиняться перед ними). Они заслужили уважение, потому что очень быстро опустошили свои арсеналы, направив оружие Киеву, и подняли военные расходы на новые высоты. Теперь они определяют ход дискуссии о том, что делать с Россией.

Короче говоря, традиционные западные державы неожиданно стали прислушиваться к восточным странам, а те стараются подвинуть стрелку весов.

"Мы проводим красную линию, затем напрасно теряем время, потом пересекаем эту красную линию", — заявил в прошедшие выходные литовский президент Гитанас Науседа, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности и описывая ставший знакомым цикл дебатов между партнерами Украины.

Восточные столицы призывают остальных действовать быстрее. Внезапно возросшая значимость этого региона проявится во всей своей полноте на этой неделе, когда президент США Джо Байден приедет в Польшу и проведет переговоры с лидерами так называемой "бухарестской девятки", куда входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.

Такой выбор имеет символическое и практическое значение. Вашингтон стремится показать своим восточным партнерам, что ему важно их мнение, а также напомнить Владимиру Путину о последствиях, если кремлевский лидер расширит рамки своего вооруженного конфликта и распространит его на территорию НАТО.

Но когда речь заходит о самых спорных вопросах типа куда какое оружие направлять, лидерам восточноевропейских стран приходится подчиняться таким руководителям как Байден, а также его коллегам из западноевропейским стран, таких как Германия. В конце концов, именно у них самые большие запасы современных танков, истребителей и ракет большой дальности.

"Моя задача, — сказал в Мюнхене премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, — смещать маятник воображения моих партнеров из Западной Европы".

"Наш регион повысил свою значимость и востребованность", — добавил во время интервью министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Но западные страны все равно "намного сильнее" в экономическом и военном плане, добавил он. "Они по-прежнему составляют основу".

Сейчас они слушают

Когда министр обороны Латвии Инара Мурниеце (Ināra Mūrniece) 10 лет назад пришла в политику, к ней и к политикам из стран-единомышленниц относились с большим скептицизмом при обсуждении России на международной арене.

"Они нас не понимали", — сказала Мурниеце, давая недавно интервью. Люди считали, что восточный регион "нагнетает обстановку", добавила она.

24 февраля 2022 года многое изменилось. Когда на экранах появились кадры российских танков и солдат, наступающих на Украине, это шокировало очень многих на Западе, и образ мыслей там начал меняться. Зверства российских войск в таких местах как Буча и Ирпень стали еще одним переломным моментом, сказала Мурниеце.

Сегодня восточный фланг играет ключевую роль в формировании информационной картины альянса – и в его понимании России.

"Наш голос становится все громче, и нас чаще слышат", — сказал министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску (Bogdan Aurescu).

"Бухарестская девятка" — это неофициальный формат, в рамках которого регион ведет диалог с США, а иногда и с другими партнерами. Она стала одним из инструментов, посредством которого страны демонстрируют свои интересы.

"Сегодня это авторитетный голос в плане оценки ситуации в сфере безопасности, в плане оценки потребностей", — сказал Ауреску, давая интервью в Мюнхене. Он отметил, что НАТО прислушивается к этому объединению по одной простой причине: "Угрозы безопасности исходят именно из соседней с нами страны".

Влияние смещается… медленно

Хотя восточный фланг подталкивает западных партнеров, призывая их осуществлять поставки оружия, когда-то казавшиеся немыслимыми, расклад сил изменился пока не очень существенно. До этого еще далеко.

Представители Вашингтона обладают наибольшим влиянием в западном альянсе. Вслед за ними лидирующие позиции занимают некоторые западноевропейские столицы.

"Без немцев движения нет, а без американцев нет абсолютно никакого движения", — сказал один западноевропейский дипломат, попросивший не называть его имени, так как он не уполномочен делать публичные заявления.

На данном этапе конфликта Украина настаивает на передаче ей самого современного оружия – истребителей, танков, ракет большой дальности. В центре ее внимания сегодня – самые крупные экономики и страны альянса.

"Мне очень легко сказать: конечно, надо дать ей истребители. Потому что у меня их нет, — заявила в этом месяце репортерам премьер-министр Эстонии Кая Каллас. – Поэтому решать будут те страны, у которых они есть. Будь они у меня, я бы дала. Но у меня их нет".

Но даже те восточные страны, у которых есть истребители, не хотят принимать решения без западных партнеров.

Отвечая в Мюнхене на вопрос, поставит ли его страна Киеву истребители F-16, Моравецкий признался: "У нас их не так много". Однако он заявил, что Польша может предложить более старые самолеты – но только если союзники сумеют сколотить коалицию.

У сторонников усиления восточного влияния в НАТО есть еще одна проблема, состоящая в том, что этот фланг неоднороден. Даже у стран-единомышленниц разные приоритеты, что объясняется их географией. Что примечательно, среди них есть и белые вороны, дружественно относящиеся к России.

Венгрия, например, вообще не поставляет оружие на Украину и продолжает поддерживать отношения с Кремлем. Будапешт в западных кругах оказался в такой изоляции, что на Мюнхенскую конференцию по безопасности не приехал ни один представитель венгерского правительства.

"Думаю, самая большая проблема Венгрии – это риторика ее руководства, которое порой по-настоящему переходит красную черту", — сказал чешский министр Липавский. Но он тут же осторожно добавил, что Будапешт выполняет свои обязательства в рамках НАТО и участвует во всех оборонных мероприятиях альянса.

Надолго ли это?

Есть также вопросы о том, насколько долго внимание мира будет приковано к востоку Европы, и постоянное это явление или временное. В конце концов, в будущем Запад сосредоточит свое внимание не на России, а на Китае.

"Очевидно, что их голос звучит громче, но это следствие геополитической ситуации, в которой мы оказались, — сказал высокопоставленный западноевропейский дипломат. – Я не уверен, что это сохранится на долгосрочную перспективу".

Второй высокопоставленный западноевропейский дипломат, попросивший об анонимности, так как речь идет о деликатной внутренней динамике альянса, заявил, что страны на восточном фланге порой разговаривают суровым языком, потому что боятся разворота Запада в сторону Китая.

Отвечая на вопрос, изменил ли вооруженный конфликт баланс влияния внутри альянса, французский министр иностранных дел Катрин Колонна сказала: "И да, и нет". "Мы должны защищать свои территории, это понятно, — заявила она изданию POLITICO в Мюнхене. – Чтобы сделать это, нам пришлось укреплять восточный фланг, так как Россия на той стороне континента".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подчеркнул, что члены западного альянса участвуют в защите восточного фланга. Отвечая в Мюнхене на вопрос о том, смещается ли центр тяжести НАТО на восток, он заявил: "На восток смещается присутствие НАТО". Вместе с тем, Столтенберг добавил: "Конечно, значительная часть этих войск из западной части альянса. Это демонстрирует сплоченность НАТО и нашу взаимную поддержку".

А в Западной Европе складывается ощущение, что восток в данный момент заслуживает больше внимания. "Может, сил у них не так и много, — сказал второй западноевропейский дипломат, — но они заслуживают солидарности".