В "Калашникове" сообщили о начале серийного производства снайперской винтовки Чукавина

Конструкция винтовки позволяет учитывать индивидуальные особенности стрелков и использование ими широкого спектра боевой экипировки

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) начала производиться серийно, сообщил ТАСС президент концерна "Калашников" (входит в "Ростех") Алан Лушников на выставке IDEX 2023.

"Винтовка Чукавина успешно выдержала государственные испытания. Ведется изготовление СВЧ в интересах заказчика. Конструкторской документации изделия присвоена литера "О1" для ведения серийного производства", - сказал он.

СВЧ - полуавтоматическая снайперская винтовка, разработана под два типа патронов - 7,62x54 мм и 7,62x51 мм (.308 Win). В калибре 7,62х54 мм она совместима с магазинами от СВД, которую предназначена заменить, и надежность которой унаследовала.

Конструкция винтовки позволяет учитывать индивидуальные особенности стрелков и использование ими широкого спектра боевой экипировки. Оружие оснащено складной регулируемой сошкой, резервными механическими прицельными приспособлениями, рукояткой управления из ударопрочного полимера, свободно вывешенным цевьем для улучшения стабильности и кучности боя и унифицированными посадочными местами типа M-LOK на нем, а также имеет возможность регулировка усилия спуска.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.