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ТАСС

Трамп заявил, что США пора прекращать тратить миллиарды долларов на Украину

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Бывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AFP 2022 / MANDEL NGAN

Как указал экс-президент Соединенных Штатов, финансирование Вашингтоном киевских властей лишь затягивает конфликт, из-за чего "каждый день убивают все больше людей"

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны прекратить тратить миллиарды долларов на поддержку киевских властей, вместо этого необходимо добиться немедленного урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил в понедельник бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Флорида.

"Нельзя вливать миллиарды, сотни миллиардов долларов [в Украину], - сказал он. - Необходимо немедленно добиться урегулирования".

Как указал экс-глава Белого дома, финансирование Вашингтоном киевских властей лишь затягивает конфликт, из-за чего "каждый день убивают все больше людей".

Трамп также заявил, что если бы он оставался на посту главы американской администрации, то Россия не начала бы специальную операцию, а также вновь выступил с утверждением, что смог бы за 24 часа добиться мирного урегулирования на Украине.

После начала специальной военной операции РФ на Украине западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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