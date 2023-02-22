Трамп заявил, что США пора прекращать тратить миллиарды долларов на Украину

Как указал экс-президент Соединенных Штатов, финансирование Вашингтоном киевских властей лишь затягивает конфликт, из-за чего "каждый день убивают все больше людей"

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны прекратить тратить миллиарды долларов на поддержку киевских властей, вместо этого необходимо добиться немедленного урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил в понедельник бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Флорида.

"Нельзя вливать миллиарды, сотни миллиардов долларов [в Украину], - сказал он. - Необходимо немедленно добиться урегулирования".

Как указал экс-глава Белого дома, финансирование Вашингтоном киевских властей лишь затягивает конфликт, из-за чего "каждый день убивают все больше людей".

Трамп также заявил, что если бы он оставался на посту главы американской администрации, то Россия не начала бы специальную операцию, а также вновь выступил с утверждением, что смог бы за 24 часа добиться мирного урегулирования на Украине.

После начала специальной военной операции РФ на Украине западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт.