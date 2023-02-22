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Россия представила блок управления «Торнадо-С» в ОАЭ

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РСЗО "Торнадо-С"
РСЗО "Торнадо-С".
Источник изображения: © Фото : НПО "Сплав"

Госкорпорация «Ростех» представила блок системы управления реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на выставке International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Отмечается, что блок системы управления для российской РСЗО позволяет программировать индивидуальное полетное задание для каждой ракеты. Это дает «Торнадо-С» возможность поражать одним залпом несколько целей. Созданный на основе бесплатформенной инерциальной навигационной системы блок позволяет задавать не только дальность, но и траекторию полета каждого снаряда.

«Дальность стрельбы управляемых реактивных снарядов составляет более 100 километров, точность стрельбы снарядов "Торнадо-С" в 15-20 раз выше, чем у снарядов его предшественника РСЗО "Смерч"», — говорится в сообщении.

Также на выставке представили неуправляемые снаряды для РСЗО «Торнадо-Г» калибра 122 миллиметра, позволяющие поражать цели за складками местности, и выстрел 53-УОР-281У с осколочно-трассирующим снарядом калибра 57 миллиметров.

В декабре 2022 года военный эксперт Дмитрий Болтенков сообщил, что РСЗО «Торнадо-С» превосходит американскую систему High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). У российской системы выше дальность стрельбы и мощнее боевая часть.

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Страны
ОАЭ
Россия
США
Продукция
HIMARS
Град РСЗО
Торнадо-Г
Торнадо-С
Компании
Ростех
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