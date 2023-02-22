Войти
ТАСС

СМИ: в Италии не исключают отправки Украине ракет дальнего радиуса действия

219
0
0
Флаги Италии и Украины
Флаги Италии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

По данным газеты Corriere della Sera, власти работают над новым, седьмым, межведомственным декретом о военной помощи Киеву

РИМ, 21 февраля. /ТАСС/. Представители итальянского правительства не исключают, что в будущем Киеву могут быть переданы ракеты дальнего радиуса действия. Об этом во вторник сообщает газета Corriere della Sera.

По ее данным, власти работают над новым, седьмым, межведомственным декретом о военной помощи Киеву, куда могут войти также беспилотники.

Издание указывает, что в настоящий момент запасы оружия в итальянских арсеналах невелики, а резерв для обороны национальной территории не может быть затронут. Вместе с этим источники в Минобороны Италии утверждают, что "еще есть возможность удовлетворить запросы на оружие". "Будут другие виды оружия", - приводит газета слова представителя правительства.

При этом ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявлял, что его страна не отправляла и не будет отправлять военные инструменты для нанесения ударов за пределами украинской территории. Он также указывал, что системы ПВО SAMP-T, над отправкой которых на Украину работали Италия и Франция, введут в эксплуатацию весной.

В марте 2022 года парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. Издали пять межведомственных декретов с засекреченным перечнем поставляемого оружия. Пришедшее в октябре 2022 года к власти новое правительство одобрило декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год. Он был окончательно утвержден в парламенте. Недавно власти утвердили шестой декрет о военной помощи.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Украина
Франция
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
21.11.2022
Зимой уставшие от Украины союзники призовут к отстранению Зеленского
06.09.2021
«Стрелец» идет в разведку
30.09.2019
В лазерном прицеле: какие технологии используются на прокси-войне в Ливии
21.02.2018
Военные новости: как США заменят советское оружие в Восточной Европе
19.11.2012
Последняя командировка Анатолия Сердюкова
21.02.2011
«Айдекс-2011»: будут ли подтверждены планы стран Ближнего Востока по закупке вооружений в условиях нестабильности в регионе?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 09:05
  • 45167
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.02 08:55
  • 3
В Думе заявили, что арендное жилье для работников ОПК простимулирует трудовую миграцию
  • 22.02 08:18
  • 199
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 21.02 16:56
  • 2
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 21.02 16:25
  • 8
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 21.02 16:18
  • 3
Комплекс активной защиты "Арена-Э" был успешно испытан на БМП-3
  • 21.02 14:39
  • 0
Мировой фашизм берёт реванш за своё поражение во Второй мировой войне
  • 21.02 10:58
  • 2410
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 07:56
  • 1
Минобороны планирует развернуть на Камчатке дивизию атомных подводных лодок - носителей беспилотников «Посейдон»
  • 21.02 07:29
  • 1
Ростех впервые представил в ОАЭ разведкомплекс 1К144-Е для скрытного наблюдения
  • 21.02 06:53
  • 1
Ростех представил на IDEX РСЗО "Торнадо-С"
  • 21.02 02:22
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 21.02 02:14
  • 1
В России заметили переброску танков «Армата» к зоне СВО
  • 20.02 22:16
  • 2
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК