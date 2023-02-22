СМИ: в Италии не исключают отправки Украине ракет дальнего радиуса действия

По данным газеты Corriere della Sera, власти работают над новым, седьмым, межведомственным декретом о военной помощи Киеву

РИМ, 21 февраля. /ТАСС/. Представители итальянского правительства не исключают, что в будущем Киеву могут быть переданы ракеты дальнего радиуса действия. Об этом во вторник сообщает газета Corriere della Sera.

По ее данным, власти работают над новым, седьмым, межведомственным декретом о военной помощи Киеву, куда могут войти также беспилотники.

Издание указывает, что в настоящий момент запасы оружия в итальянских арсеналах невелики, а резерв для обороны национальной территории не может быть затронут. Вместе с этим источники в Минобороны Италии утверждают, что "еще есть возможность удовлетворить запросы на оружие". "Будут другие виды оружия", - приводит газета слова представителя правительства.

При этом ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявлял, что его страна не отправляла и не будет отправлять военные инструменты для нанесения ударов за пределами украинской территории. Он также указывал, что системы ПВО SAMP-T, над отправкой которых на Украину работали Италия и Франция, введут в эксплуатацию весной.

В марте 2022 года парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. Издали пять межведомственных декретов с засекреченным перечнем поставляемого оружия. Пришедшее в октябре 2022 года к власти новое правительство одобрило декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год. Он был окончательно утвержден в парламенте. Недавно власти утвердили шестой декрет о военной помощи.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам.