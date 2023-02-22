FT: Украина пока получила меньше половины обещанных странами Запада средств

Согласно данным аналитиков, к декабрю 2022 года Киев получил от западных союзников €31 млрд из €64 млрд без учета военной помощи

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Украина пока что получила меньше половины от общего объема средств, которые западные страны обязались выделить ей в качестве финансовой помощи. Об этом сообщила в понедельник британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на выводы аналитиков Института мировой экономики в Киле.

Согласно данным института, по состоянию на декабрь 2022 года Минфин Украины получил от западных союзников €31 млрд при том, что к тому моменту те обещали передать Киеву €64 млрд без учета военной помощи. Из €30 млрд, которые Украине обязались предоставить страны ЕС и Европейский инвестиционный банк, Киев получил пока €12,5 млрд. Отмечается, что в ноябре Евросоюз пересмотрел структуру выплат, пообещав передать остающиеся средства в течение 2023 года - примерно по €1,5 млрд в месяц.

"Существует проблема с выплатами, которая состоит в том, что они меняются, задерживаются и нестабильны", - заявил изданию советник главы офиса президента Украины, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. По его словам, ситуация была особенно сложной этим летом, но должна начать улучшаться в этом году.

По словам сотрудника Института мировой экономики Кристофа Требеша, у ЕС ушло около полугода на то, чтобы решить все политические и юридические вопросы, необходимые для осуществления выплат. Он обратил внимание на то, что страны Запада в 1990-1991 годах выделяли на финансирование войны в Персидском заливе существенно большие средства в пересчете на долю от их ВВП, чем в прошедшем году получила Украина.

Financial Times приводит данные брюссельского аналитического центра Bruegel, которые свидетельствуют о том, что страны ЕС с 2021 года выделили около €800 млрд на помощь домохозяйствам и местным компаниям на фоне энергетического кризиса. Это соответствует 7,2% их ВВП и примерно в 20 раз больше, чем было выделено Украине.