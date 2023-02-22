В "Калашникове" сообщили о хороших отзывах о винтовке Чукавина от подразделений в зоне СВО

Президент концерна Алан Лушников рассказал, что спецназовцы получили ее осенью 2022 года

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" получил положительные отзывы об использовании снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) от спецподразделений, принимающих участие в специальной военной операции. Об этом ТАСС на выставке IDEX 2023 сообщил президент концерна Алан Лушников.

"Осенью 2022 года российские спецназовцы, действующие в зоне специальной военной операции на Украине, получили для опытно-боевой эксплуатации партию 7,62 мм снайперских винтовок Чукавина СВЧ, которые созданы оружейниками концерна "Калашников". Отзывы о новой винтовке положительные", - сказал он.

СВЧ - полуавтоматическая снайперская винтовка, разработана под два типа патронов - 7,62 на 54 мм и 7,62 на 51 мм (.308 Win). В калибре 7,62 на 54 мм винтовка совместима с магазинами от СВД (снайперской винтовки Драгунова), которую она предназначена заменить, и надежность которой унаследовала. Оружие успешно прошло государственные испытания и поставляется заказчикам в рамках государственного оборонного заказа.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.