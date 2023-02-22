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ТАСС

Лесорубы начали переходить на российскую связь для контроля техники и незаконных вырубок

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Спутник «Гонец-М»
Спутник «Гонец-М» на площадке ОАО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнева».
Источник изображения: http://gonets.ru/viewImg.php?img_id=71&tabname=Templates&showtext=0

В качестве альтернативы ушедшего с российского рынка американского спутникового оператора Globalstar используются решения с использованием отечественной спутниковой системы "Гонец"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские лесорубы начали активно переходить на отечественную спутниковую связь "Гонец" после ухода американского оператора Globalstar. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в Роскосмос).

"Уход с российского рынка американского спутникового оператора Globalstar и реализация импортозамещения в этой сфере активно переориентируют отечественных лесорубов на решения с использованием отечественной спутниковой системы "Гонец", - отметили в пресс-службе, пояснив, что спутниковая связь является незаменимой в районах, где недоступны другие каналы связи.

В частности во время лесозаготовок для связи с персоналом и мониторинга дорогостоящей техники используется программно-аппаратный комплекс "Кедр" разработки ООО "Илимский ЛТУС" , использующий "Гонец". Он также помогает контролировать незаконные вырубки.

"Комплекс позволяет непрерывно отслеживать объем заготовленной древесины, местоположение лесозаготовительной техники, время ее работы и простоя, расход горюче-смазочных материалов, другие важные параметры", - рассказали в компании.

В августе 2021 года генеральный директор компании "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков сообщил ТАСС о разработке программно-аппаратного комплекса "Кедр" для отслеживания при помощи спутниковой связи местоположения лесозаготовительной техники, ее технического состояния, объема заготовки леса и других параметров. Как уточнили в компании, тесты комплекса прошли в Иркутской, Архангельской и Вологодской областях.

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Страны
Россия
США
Продукция
Гонец-М
Компании
Роскосмос
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