Единственный опытный образец БТР-60ХМ "Хорунжий" отправлен на фронт

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Опытный украинский БТР-60ХМ "Хорунжий" был замечен на днях у линии боевого соприкосновения. Интересно, что на машине нет бортового номера или опознавательных знаков, свидетельствующих о принадлежности его какому-либо подразделению.

Как отмечает проект "РГ:русское оружие", как можно понять из названия, основой для этой поделки киевского НПО "Практика" стал советский БТР-60, которых после 1991 года на Украине осталось более полутысячи единиц. Бизнесмены в погонах рады были бы их продать за рубеж, но иностранные клиенты предпочитали брать предлагаемые по демпинговым ценам имевшиеся у ВСУ БТР-80 и их "модернизированные" на местных предприятиях варианты вроде БТР-94, БТР-80УП.

После проведения карательной операции на Донбассе в 2014-15 гг. стал ощущаться дефицит техники, предназначенной для транспортировки пехоты. Поэтому в 2016 году начались работы по осовремениванию "шестидесятых". С бронированного ветерана срезали корпус, демонтировали спарку двигателей и трансмиссию. На оставшуюся платформу приварили новые борта, переднюю часть, крышу и корму. В результате получился БТР, напоминающий финскую Patria AMV.

Первоначально он назывался "Отаман". Были изготовлены четырех- и трехосные варианты, для которых выбирались различные боевые модули, в том числе башня от 122-мм самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика".

Позже эта разработка трансформировалась в один-единственный БТР-60ХМ "Хорунжий" с боевым отделением от БМП-1. Также на нем испытывалась турецкая разработка SARP KPVT, как понятно из названия, с 14,5-мм пулеметом. Судя по видео, в настоящее время используется открытая турель упрощенной конструкции.

Полная боевая масса - 13000 кг. Экипаж - три человека, десант - шесть. Двигатель Deutz - до 320 л.с. Заявленная максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч, на плаву - 10 км/ч. Запас хода -750 км. Правда, нет сведений, что эти характеристики были подтверждены на испытаниях