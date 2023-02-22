Большая часть мира отказалась от санкций против России. И вот почему

SCMP: в Гонконге заявили о растущей симпатии мира к России в украинском конфликте

Большая часть стран отказались вводить против Москвы санкции по велению Запада, пишет SCMP. Они не поверили в ту версию событий, где Кремль — разжигатель конфликта. Время доказало их правоту: не ищут мира как раз ЕС и США. А вот Россия, борющаяся с их гегемонией, начала вызывать у всех симпатию.

По мере затягивания конфликта растет симпатия мира к России как к аутсайдеру, в одиночку сражающемуся с гигантской экономической машиной Северной Америки и ЕС

Запад получит больше поддержки в отношении своих действий на Украине, если он покажет, что настаивает либо на продвижении мирных переговоров, либо на справедливом компромиссе

Почему 85% государств мира не ввели санкции против России после начала ее специальной военной операции на Украине? Очевидно, что большинство, составляющее эти 85%, не одобряют действия Москвы. Майоритет также проголосовал за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую СВО. Тем не менее практически ни одна страна "глобального Юга" не наложила на страну санкции. Почему?

Честный ответ заключается в том, что в глубине души многие лидеры этих государств не верят в "черно-белую" версию конфликта, которую продают США и Европа: что Украина и Запад — это абсолютное добро, а Россия — абсолютное зло.

Я изучаю геополитику более пяти десятилетий и никогда не наблюдал ни одного конфликта, где правда была только на одной стороне, а ложь — на другой.

Большинство беспристрастных наблюдателей украинского кризиса считают, что конфликта можно было избежать. По иронии судьбы те, кто громче всех предостерегал НАТО от бесконечного продвижения и приближения к границам России, были одними из лучших западных стратегических умов — Джордж Кеннан, Оуэн Харрис и Генри Киссинджер. Как сказал президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса: "Конфликта можно было избежать, если бы НАТО в течение многих лет прислушивалась к предупреждениям собственных руководителей и дипломатов, говорящих о том, что ее расширение на восток приведет к большей, а не меньшей нестабильности в регионе".

Историки будущего будут удивлены тем, как эти отчетливые предостережения были проигнорированы. Видео Джона Миршаймера, документирующие пренебрежение явными предупреждающими сигналами, просмотрели около 28,7 миллиона раз. Многие из ведущих умов "глобального Юга" тоже видели их и даже высказывали согласие с содержанием. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поднял несколько вопросов, отражающих взгляды "глобального Юга", заявив: "Я думаю, что необходимо прояснить причину эскалации конфликта между Россией и Украиной. Было ли это из-за НАТО? Или из-за территориальных претензий? Или из-за сближения Украины с Европой? Мир располагает очень малым объемом информации по этому поводу".

Запад получит больше поддержки в отношении своих действий на Украине, если общественность заметит, что он настаивает либо на продвижении мирных переговоров, либо на справедливом компромиссе. Вместо этого он, похоже, продолжает придерживаться стратегии "полной победы" и "унижения" Москвы.

Такой результат не отвечает интересам "глобального Юга", который хочет видеть многополярный мир с Россией в качестве независимого полюса, поскольку это дарит им определенные геостратегические возможности. И многие южные державы, у которых до сих пор свежа память о не столь далекой гегемонии Запада, знают, что стоит тому победить и подавить Москву, как его высокомерие вновь взлетит до небес и он станет непереносим.

"Глобальный Юг" не наивен. Тактика Макиавелли — обычное дело в геополитике. Поэтому, несмотря на то, что многие восхищаются доблестным мужеством и непоколебимостью Владимира Зеленского и его людей в борьбе с российскими войсками, они также считают, что украинцы невольно стали пешками в более крупном геополитическом противостоянии. Когда-то раньше Запад придерживался стратегии борьбы с Советским Союзом до последнего афганца. Сегодня его целью может стать борьба с Россией до последнего украинца.

Запад также лукавит, когда говорит, что поддержит Киев, если тот будет стремиться к миру с Москвой. Факт в том, что без неограниченных карт-бланшей, предоставляемых союзниками Украине, ей уже давно пришлось бы пойти на компромисс с Россией. Как сказал президент Лула да Силва, ни одна из сторон до сих пор не проявляла достаточной готовности разрешить конфликт путем переговоров.

Поскольку те, кто находятся на "глобальном Юге", не наивны и неплохо информированы, они также осознают, что одна из причин продолжения противостояния — то, что некоторые украинцы наживаются на конфликте. Недавние разоблачения представляют собой лишь верхушку айсберга.

Итак, чего хотел бы видеть "глобальный Юг" на Украине? Самое первое и главное — это немедленное прекращение огня и смягчение кризиса, который уже нарушил поставки продовольствия и энергии на юг. Беднейшие слои населения в этой части света сильно пострадали из-за конфликта. Проницательный и дальновидный министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар очень точно заметил, что "Европа должна перестать думать, что проблемы Европы — это проблемы мира, а проблемы мира — это не ее проблемы". Для защиты своего экономического роста Индия нарастила импорт российской нефти в январе 2023 года в 33 раза по сравнению с январем 2022 года.

Второе пожелание касается справедливого и сбалансированного компромисса. Украина должна остаться свободной и независимой суверенной страной, которая может свободно вступить в Европейский союз, если захочет. Тем не менее из уважения к чувствительной красной линии России она не должна присоединяться к НАТО. На самом деле именно это решение еще в 2014 году предложил Генри Киссинджер. Правда, не так давно он сам его и отверг. "Глобальный Юг" — нет.

Теоретически, по мере затягивания конфликта сочувствие к страданиям украинцев должно возрастать. Во многом так оно и есть. Но, как это ни парадоксально, растет и симпатия к России. К ней относятся как к аутсайдеру с экономикой всего в два триллиона долларов, сражающийся с гораздо более превосходящими ее экономикой США в 26 триллионов долларов и экономикой ЕС в 17 триллионов долларов. Многие были удивлены, что жесткие санкции, введенные против Москвы, так и не привели к ее краху. Они поражены тем, что Россия все еще стоит на ногах, несмотря на эти массированные удары.

Итак, в чем суть всего вышесказанного? "Глобальный Юг" предпочел бы, чтобы Запад, особенно ЕС, пересмотрели свою цель добиться "полного поражения" России на Украине. Компромисс будет труднодостижимым и запутанным. Но он всегда такой. И все же тяжелый мир будет гораздо более желанным, чем чудовищное военное противостояние. Если бы какой-либо из ведущих голосов на Западе, особенно в Евросоюзе, стал настаивать на мире на Украине, он или она получили бы полную поддержку "глобального Юга".

Южные страны знают, что любому западному лидеру потребуется недюжинное мужество, чтобы призвать к миру, а не к победе. Но оно будет горячо приветствоваться. Если Запад продолжит хранить молчание касательно мира на Украине, "глобальный Юг" будет молчать по поводу конфликта на Украине.

Автор: Кишор Махбубани (Kishore Mahbubani) — заслуженный научный сотрудник Института азиатских исследований NUS и автор книги "Победил ли Китай?"