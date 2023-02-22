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ТАСС

Ростех разрабатывает системы вооружений со 100% точностью поражения целей

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Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) “Изделие 305Э”
Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) “Изделие 305Э”.
Источник изображения: © Дмитрий Литовкин/ТАСС

Среди приоритетов корпорации - средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники и другая робототехника, бронетехника, авиация нового поколения, системы связи, разведки и управления, высокоточное оружие и средства борьбы с ним, уточнили в Ростехе

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты госкорпорации "Ростех", исходя из характера современных боевых действий, сосредоточены на разработке систем вооружения со 100% точностью поражения целей. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации "Ростех" на международной выставке IDEX 2023.

"В условиях современных боевых действий первостепенное значение приобретают дальность действия и точность оружия. Мы движемся по пути создания систем с точностью поражения целей, приближающейся к 100%, то есть обеспечивающих гарантированное уничтожение целей", - сказал представитель госкорпорации.


Работа в несколько смен

По его словам, работа предприятий Ростеха нацелена на обеспечение армии передовыми образцами вооружений, военной и специальной техники. Среди приоритетов - средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники и другая робототехника, бронетехника, авиация нового поколения, системы связи, разведки и управления, высокоточное оружие и средства борьбы с ним.

Представитель Ростеха также сообщил, что госкорпорация разрабатывает технологию по превращению в беспилотник любой военной техники. "В частности, мы оттачиваем технологии, позволяющие превратить в беспилотники, по сути, любую технику - морскую, наземную или воздушную: истребитель, вертолет, танк, БМП, РСЗО и так далее", - сказал он.

По словам представителя госкорпорации, на сегодняшний день Ростех ускоренными темпами производит все, что массово задействовано в зоне СВО: ствольную и реактивную артиллерию, бронетехнику разных классов, ударные и транспортные вертолеты, штурмовую авиацию, истребители, тяжелые огнеметные системы, стрелковое оружие и боеприпасы и многое другое. При этом работа на предприятиях корпорации идет в несколько смен.

"Первая смена заступает на сборку танков в 8 утра и заканчивает в 8 вечера, после чего наступает очередь второй смены, которая несет вахту с 8 вечера до 8 утра следующего дня. И так каждый день, то есть танковый конвейер не останавливается ни на минуту. В таком же ритме работают "Высокоточные комплексы", поставляющие боевые машины пехоты и другую военную технику", - заключил он.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки. 

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