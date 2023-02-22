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Украинские посланцы в Мюнхене попросили кассетные бомбы. Хозяева смутились

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Погрузка атомной бомбы B61-12 на C-17 Globemaster III на авиабазе Маккорд, штат Вашингтон
Погрузка атомной бомбы B61-12 на C-17 Globemaster III на авиабазе Маккорд, штат Вашингтон.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain U.S. Air Force Photo by Abner Guzman

Junge Welt: "люди от Зе" на Мюнхенской конференции опозорились, попросив кассетные бомбы

Запад очень старается представить нынешний киевский режим гуманным и демократическим, но "клиенты" его подводят, отмечает Junge Welt. Вот и в Мюнхене на конференции все было хорошо, пока украинский вице-премьер не попросил у западных хозяев кассетные и фосфорные бомбы. Вышел конфуз.

Классической формулировкой неприкрытой двойной морали может считается латинская поговорка: "Что позволено Юпитеру, то не позволено быку". Современная элита "основанного на правилах мирового порядка" недалеко ушла от этого принципа за прошедшие два тысячелетия. На мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь Энтони Блинкен "предостерег" Китай от попыток снабжать Россию оружием, в то время как Соединенные Штаты сами себе, разумеется, разрешают накачивать Украину самой разнообразной военной техникой. Точнее можно сказать так: Запад присвоил себе право на двойную мораль и сделал ее новым "правилом". Именно на это указал Владимир Путин 16 лет назад на той же конференции в Мюнхене, и его тогдашняя речь не потеряла актуальности до сих пор.

Но и помимо этого казуса встреча в Мюнхене наглядно показала, в каком состоянии находится "свободный мир". Так, например, украинский вице-премьер Александр Кубраков потребовал у НАТО предоставить его стране запрещенные международными конвенциями кассетные и фосфорные боеприпасы. Мол, конвенции конвенциями, но речь идет о его "собственной стране", которой просто необходимо, чтобы на её территории власти могли стрелять по врагам этими снарядами. И о населении, которое Киев, с одной стороны, считает своим, но к которому, с другой стороны, относится как к вражескому. Ведь в прошлом посланные Киевом войска часто обстреливали Донецк и другие города Донбасса именно кассетными снарядами. Ничего, что "мины-лепестки" отрывают руки и ноги детям, которые принимают их за игрушки. Ведь что сказал Петр Порошенко о детях Донбасса? Они будут сидеть по подвалам, когда наши дети пойдут в школы. Украина соответствующих договоров не подписывала, добавил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ну, что ж, тогда все в порядке!

Даже руководству НАТО показалось, что украинские руководители тут хватили через край. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западный альянс и раньше "не рекомендовал" Украине применять такое оружие, не рекомендует и теперь (еще бы не хватало!) и поэтому не будет поставлять подобные боеприпасы. Это свидетельствует о том, что Киев, который постоянно жалуется на нехватку боеприпасов, теперь не делает ни одного выстрела без "рекомендаций" Запада.

Не обошлось и без заявлений "Зеленых". Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) назвал требование Кубракова "неумным и неправильным". С чего такая немилость? А потому что это "неумное и неправильное" требование раскрывает тщательно скрывавшуюся до сих пор правду о характере украинской "оборонительной борьбы" и о том, что Киев, обвиняющий Москву в нарушении международного права, сам действует точно так же.

И еще раз Столтенберг: "Возникает вопрос, не ведет ли военная помощь Украине к эскалации войны? Нет вариантов, не таящих в себе риска. Но опасность победы России еще больше". Уверенности в победе в этих словах нет. Но все равно, они натовцы хотят идти вперед, и они не успокоятся, пока вся страна не будет лежать в руинах. Потому что сегодня Киев для них – лишь плацдарм в борьбе, где призом является судьба всего мира.

Райнхард Лаутербах (Reinhard Lauterbach)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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