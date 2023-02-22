Эксперт считает, что возможности Запада поддерживать режим Зеленского близки к концу

По словам главы аналитического центра Geopragma Каролин Галактерос, страны НАТО "не располагают необходимыми запасами и не способны производить оружие в требуемом темпе"

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Возможности стран Запада поддерживать режим президента Украины Владимира Зеленского почти исчерпаны. Такое мнение выразила в понедельник в интервью Sud Radio полковник оперативного резерва французской армии Каролин Галактерос, возглавляющая парижский аналитический центр Geopragma.

"Блицвизит президента США Джо Байдена в Киев вызван растущим беспокойством в связи с развитием военной ситуации, - отметила она. - Все информированные люди знают, что у Запада нет больше возможностей содержать украинскую армию на фоне растущего превосходства российской армии". Страны НАТО, указала Галактерос, "не располагают необходимыми запасами и не способны производить оружие в требуемом темпе". "Западная общественность вскоре поймет, что ей рассказывали небылицы, - считает эксперт. - Война на восприятие становится войной на истощение".

По данным военного аналитика, хотя на Украине много польских солдат в украинской форме, отправлять своих военнослужащих на фронт США не хотят. Турецкие СМИ со ссылкой на спецслужбу "Моссад" привели недавно сведения о потерях сторон, "не имеющие ничего общего с нарративом лжи Киева", добавляет Галактерос. Согласно сведениям израильской разведки, потери украинской армии многократно превосходят российские, отметила она.

"Мы живем в разладе с реальностью, - предостерегла Галактерос. - Америка не станет платить за последствия этого конфликта, оплачивать их придется Европе". По мнению эксперта, мир переживает крупнейшее геополитическое потрясение. "Гегемонии Запада пришел конец, так как остальной мир не хочет больше ее выносить, - считает она. - Повсюду смогли увидеть, что постоянное вмешательство США под предлогом распространения демократии ведет к катастрофе".

В мире, напомнила Галактерос, растет многополярность, действуют БРИКС (в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз. "Россию исключили из системы SWIFT, но действует альтернативная система, - отметила аналитик. - Президент России Владимир Путин показал всему миру, что можно противостоять американскому господству".

По мнению Галактерос, Европе, если она хочет выжить, необходимо принять эту многополярность. "Следует переформатировать всю нашу политику, наши партнерства", - подчеркнула она, выразив мнение, что для Запада настало время остановиться.

Эксперт выступила за прекращение поставок западного оружия киевским властям и созыв мирной конференции. "Надо перестать обманывать себя. Чем дольше это продолжается, тем хуже будет для Украины. Чтобы восстановить основы безопасности Европы, потребуются перекрестные гарантии", - полагает она.

"Для Запада Украина - это инструмент, и однажды Зеленскому придется выйти из игры", - заключила Галактерос.