Президент США объявил о новом пакете американской военной помощи Украине

В ходе своего визита в Киев 20 февраля 2023 года президент США Джо Байден объявил о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на сумму 460 миллионов долларов. Общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет около 29,8 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года превысил 32,5 млрд долл.

Бронированная машина передовых артиллерийских наблюдателей и передового авианаведения М7А3 Bradley Fire Support Team (BFIST) из состава 1-й бронетанковой бригады 1-й пехотной дивизии армии США во время учений НАТО в Румынии на полигоне Чинку, 23.09.2021 (с) Joshua Cowden / армия США

Данный пакет военной помощи выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 32-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Сообщается, что в рамках данного пакета по линии PDA Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:

- неназываемое дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- неназванное количество артиллерийских выстрелов калибра 155 мм;

- неназванное количество минометных мин калибра 120 мм;

- четыре РЛС обнаружения воздушных целей;

- неназываемое количество противотанковых ракетных комплексов Javelin;

- 2000 одноразовых ручных противотанковых гранатометов;

- четыре бронированные машины передовых артиллерийских наблюдателей и передового авианаведения Bradley Fire Support Team (BFIST, - видимо, М7А2);

- две ремонтные эвакуационные машины;

- противопехотные мины Claymore направленного действия;

- подрывное имущество;

- приборы ночного видения;

- защищенные средства тактической радиосвязи;

- медицинское имущество;

- запасные части и другое полевое имущество.

В данном пакете помощи обращает на себя внимание впервые обещанное предоставление Украине четырех бронированных машин передовых артиллерийских наблюдателей и передового авианаведения серии М7 Bradley Fire Support Team (BFIST) на базе боевых машин пехоты Bradley. Ранее Украине было выделено 109 линейных БМП Bradley в исполнении М2А2 ODS-SA, первая партия из которых в количестве "более 60 единиц" уже доставлена в Германию.