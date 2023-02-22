Столтенберг заявил, что Украина расходует больше боеприпасов, чем производит Запад

Генеральный секретарь НАТО также призвал не недооценивать Россию

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Расход боеприпасов Украиной на сегодняшний день выше, чем объем их производства в западных странах. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в понедельник.

"Мы указывали на это и были полностью открыты в этом вопросе. Расход боеприпасов выше, чем наше производство. Пока мы использовали имеющиеся запасы, но нам надо и наращивать производство", - сказал он.

Столтенберг также призвал не недооценивать Россию, указав на ее значительные людские ресурсы. "Количество - это уже само по себе качество. Нам нельзя недооценивать Россию", - добавил он.