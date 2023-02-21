ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает

«На Украине есть потребность в мобилизационном ресурсе, поскольку на фронте есть подразделения, которые нуждаются в ротации, однако сейчас наблюдается падение энтузиазма у людей призывного возраста", - заявила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в интервью Радио Свобода.

«Есть абсолютная потребность (в мобилизационном ресурсе - ред.), поскольку все мы наблюдаем за новостями с фронта, понимаем, что происходит, например, на востоке, что там подразделения действительно находятся длительное время в таких сложных условиях, и они действительно нуждаются в восстановлении.

То есть вывод из зоны активных боевых действий, пребывание определенное время на более спокойной территории, восстановление сил и возвращение на позиции. Для этого и формируется мобилизационный ресурс.

Сейчас мы наблюдаем все же падение энтузиазма у этой категории населения, которые уже, как говорится, поняли для себя, что могут вполне и в условиях войны сосуществовать в гражданской жизни и не спешат прийти в центр комплектования, предоставить о себе данные», - заявила Наталья Гуменюк.

«Существует еще и проблемма, связанная с тем, что некоторые не проживают по месту регистрации. Очень много людей избегают этого сознательно. Поэтому, кроме плана мобилизационного ресурса, есть пробелы в законодательстве, которые затрудняют его выполнение», - отметила Гуменюк.

Стоит отметить, что совсем недавно власти Украины приняли соответствующее постановление №1487 «Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов». Согласно закону, теперь на зарубежные дипломатические учреждения Украины будет возложен ряд новых обязанностей и именно они будут ответственны за ведение военного учета находящихся за рубежом военнообязанных лиц.

О плачевной обстановке украинских войск свидетельствует и поступающая информация со всех участков фронта. Так, например, российские военные, продвигаясь с боями в Марьинке под Донецком, обнаружили в подвале одного из домов импровизированный морг с десятками тел украинских солдат, брошенных при отступлении. Свои комментарии дал офицер 1-го Донецкого армейского корпуса с позывным «Шанхай», участвующий в боях за Марьинку.

«Обстановка стабильно напряженная, бои идут практически круглосуточно. Наши основные силы продвигаются вперед день за днем. Противник несет "бешеные" потери, особенно от нашей артиллерии», — рассказал военный.

В свою очередь, по заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, в ходе селекторного совещания, проведенного 7 февраля ВСУ только в январе потеряли более 6 500 военнослужащих.

Стоит также напомнить, что по данным израильской разведки невозвратные потери ВСУ могут достигать свыше 157 тыс. украинских боевиков. Однако, как указывают аналитики и военные эксперты, это число занижено в несколько раз. Так, например, по данным разведки из открытых источников (OSINT), число невозвртатных потерь по состоянию на конец октября 2022 года составляло более 400 тыс. человек.

Кроме того, об огромных потерях в ВСУ свидетельствует и заявление Урсулы Фон дер Ляйен об 100 тыс. украинских боевиков, сделанное в конце ноября прошлого года. Стоит напомнить, что опубликованное завяление про потери было сразу же удалено после его публикации.

В свою очередь, 5 февраля экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что во время визита в США главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тайно сообщил представителям ведомства о потерях Киева с момента начала конфликта в стране. По его информации, главком ВСУ рассказал американским кураторам о потере 257 тыс. человек.

Таким образом, складывающаяся обстановка в украинских вооруженных сил действительно является плачевной. Как указывают многие военные эксперты, пока киевский режим испытывает колоссальный дифицит в авиации, танках, бронированных машинах пехоты, артиллерии, средствах ПВО, в артиллерийских снарядах, боеприпасах и др., потери ВСУ будут только расти. Однако данная обстановка полностью устраивает западных кураторов, которые готовы воевать с Россией до последнего украинца и украинки.

Павел Ковалев