«Минск и Москва ответственно подходят к выполнению союзнических обязательств»

Если с территории соседних государств хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать, белорусская армия будет воевать вместе с россиянами. Такое заявление сделал 16 февраля президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ.

«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей», – сказал журналистам Александр Лукашенко.

Отвечая на вопросы, в том числе и касающиеся возможности «агрессии» со стороны Беларуси, Александр Лукашенко в очередной раз указал на то, что белорусы – мирные люди и не хотят войны.

«Мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Беларуси. Вот мой ответ. Он дан давно», — заявил президент.

Также Александр Лукашенко напомнил, что хоть Россия и является союзником Беларуси, но даже при этом Москва никогда не просила, чтобы Минск начал военные действия против Украины.

Действительно, имея единые взгляды на обеспечение военной безопасности Союзного государства, Россия и Беларусь, можно сказать, распределили сферы ответственности при выполнении своих союзнических обязательств. В своё время глава белорусского государства указывал, какие задачи, применительно к современным реалиям, стоят перед белорусскими вооруженными силами.

«Наша задача сейчас – определить защиту государственной границы с НАТО – Польшей и Литвой», – сказал белорусский лидер ещё в феврале прошлого года, во время оперативного совещания с военными. То есть в рамках союзнических отношений с Российской Федерацией вооруженные силы Беларуси прикрывают западную и северо-западную границы Союзного государства – «белорусский балкон» или по-другому «западный форпост». В то же время они не упускают из виду и южное направление – границу с Украиной, тем самым защищая тылы российской группировки войск, участвующей в спецоперации.

Следует отметить, что возникновение новых вызовов и угроз военной безопасности Союзного государства в условиях сложившейся военно-политической обстановки, предопределило осенью прошлого года развертывание на территории Беларуси региональной группировки войск (РГВ). Оперативность и слаженность действий в рамках данного мероприятия ещё раз подтвердили решимость обоих субъектов объединённого государства выполнить союзнические обязательства.

Впрочем, Минск и Москва всегда подчеркивали неизменность своих союзнических отношений в военно-политической сфере и единство взглядов на обеспечение военной безопасности Союзного государства. Поэтому неудивительно, что президент Беларуси, сделав упомянутое заявление, передал через журналистов свой посыл в адрес всех недружественных «оппонентов». «Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер», – сказал он, добавив, что это касается не только Украины, но и других соседей.

Здесь уместно вспомнить слова начальника белорусского Генштаба генерал-майора Виктора Гулевича во время его интервью журналисту телеканала СТВ, которое состоялось в декабре 2022 года.

«Российская Федерация — наш самый близкий по духу народ, наш основной союзник. Мы в любом случае не окажемся в стороне. Поэтому если нас начнут провоцировать, или развяжут агрессию, мы будем в едином строю с Российской Федерацией и используем все средства, которые можем применять», — сказал тогда Виктор Гулевич.

Говоря о «всех средствах», генерал Гулевич имел в виду не только возможности региональной группировки войск (все белорусские вооруженные силы и более 10 тыс. российских войск), но и наличие Су-25 из состава ВВС и войск ПВО Беларуси, модернизированных на предприятиях российского военпрома, и уже способных нести ядерное оружие. А тот факт, что в настоящее время на территории Беларуси ядерного оружия нет, перестает быть проблемой в течение нескольких часов, путём доставки спецбоеприпасов к Су-25 из Российской Федерации.

Владимир Вуячич