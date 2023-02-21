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Российская орбитальная станция будет выполнена из новых материалов и сплавов

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Российская орбитальная станция
Российская орбитальная станция.
Источник изображения: Роскосмос, CC BY 2.0/Frank Kiesel

Затраты на создание и эксплуатацию будут меньше, чем у МКС. Новыми подробностями поделился Владимир Кожевников

Главный конструктор перспективной Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников рассказал о новых технологиях, используемых при создании РОС.

Он заявил, что элементы конструкций и агрегатов РОС будут созданы из новых материалов и сплавов с использованием аддитивных технологий. По его словам, это позволит облегчить РОС и удешевить создание станции.

Управлять ориентацией станции планируется с помощью гиростабилизаторов, работающих на электричестве, что значительно сократит потребность в доставляемом топливе. Технологии изготовления топливных компрессоров будут также усовершенствованы. Планируется модернизировать систему обеспечения жизнедеятельности экипажа на орбите, т.е. всего комплекса систем, который делает пребывание человека на станции более комфортным, безопасным и эффективным. Автономность экипажа, таким образом, будет повышена, а потребность в грузопотоке, например по доставке воды и газов на станцию, понижена. Скафандры для выхода в открытый космос тоже будут усовершенствованы.

На вопрос о том, сколько денег потребуется на первый этап создания РОС, он не смог дать чёткий ответ, сказав лишь, что РОС явно будет дешевле МКС.

Говорить о конкретных цифрах преждевременно, предстоит согласование, в том числе и с правительственными структурами. Но в любом случае эти затраты гораздо меньше, чем на создание и эксплуатацию МКС, — на данный момент, по экспертным оценкам, они уже превысили $150 млрд.

Владимир Кожевников также рассказал, что пять модулей РОС запустят в 2027–2030 годах, при этом известно, что  станция получит своего рода «многослойную броню» и будет использовать роботов и виртуальную реальность.

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Страны
Россия
Проекты
МКС
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